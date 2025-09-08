Сериал «Газета»: какие герои «Офиса» перекочевали в новый проект

На сервисе Peacock состоялась премьера сериала «Газета» — спин-оффа культового ситкома «Офис» Грэга Дэниелса. Его новая, тоже псевдодокументальная, комедия посвящена будням американской провинциальной газеты — а значит, и смерти профессиональной журналистики. Какие герои «Офиса» перекочевали в новый проект и выдерживает ли тот сравнения с оригиналом, рассказывает «Лента.ру».

© Кадр из сериала «Газета»

Страна: США Оригинальное название: The Paper Формат: спин-офф сериала «Офис» Жанр: ситком, мокьюментари Шоураннеры: Грэг Дэниелс, Майкл Коман Дата выхода: 4 сентября 2025 года Количество серий: 10 Длительность серий: 30 минут Актеры: Донал Глисон, Сабрина Импаччиаторе, Оскар Нуньес Где смотреть: онлайн-кинотеатр Peacock

50 лет назад штат «Толедского правдоруба» насчитывал свыше тысячи сотрудников, включая собственных корреспондентов и даже филиалы в основных американских мегаполисах. Сегодня редакция, в которой и десяти человек не наберется, ютится в углу безликого офиса — и более того, делит его с отделом продаж предприятия по производству туалетной бумаги. Та, по иронии, ценится всем топ-менеджерским составом куда выше захудалой газетенки.

Некоторые сотрудники даже сомневаются, что их печатное издание, каждый выпуск которого состоит из четырех новостных копипаст и кликбейта а-ля «Бен Аффлек раскрыл размер чаевых для своего водителя», вообще реально существует

Растрясти это спящее царство призван Нед (Донал Глисон), молодой и амбициозный главред, мечтающий вернуть «Толедскому правдорубу» былую славу. Делать это предстоит с сотрудниками-дилетантами (единственный опытный репортер газеты вот-вот впадет в старческий маразм), без какого-либо бюджета и вопреки козням мстительного и ревнивого до власти редактора онлайн-версии издания, чрезмерной во всех смыслах итальянки Эсмеральды (Сабрина Импаччаторе). Ценным соратником Неда становится бывшая военнослужащая, ныне верстальщица Мэйр (Челси Фрай), к которой новоявленный главред почти сразу начинает испытывать необъяснимую привязанность.

Что ж, основная тема сериала, наследующего «Офису», определенно выбрана успешно. Если оригинальный сериал вдоволь прошелся по офисному быту и корпоративной культуре, то «Газета» вскрывает кладезь анекдотов о загибающейся журналистике. Некоторые из них режут по живому — вот главред обсуждает с начальством очередное урезание бюджета всего и вся, вот редакцию скопом отправляют писать кликбейт для рекламы косметики, а вот журналисты кладут на стол сенсационную статью про некий доггинг, якобы новейший зумерский тренд. Над тонкостями редакционных будней вместе с Дэниелсом работал Майкл Коман, приложивший руку к проектам «Нэйтан спешит на выручку» и «Полезные советы с Джоном Уилсоном», самым необычным из недавних телекомедий. Обе вовсю пользовались приемами из мокьюментари, документалистики и реалити-шоу.

Но если труп современной журналистики шоураннеры «Газеты» пинают вполне уверенно, то работа с еще живыми ее представителями получилась не такой убедительной

Ансамбль персонажей вполне обаятелен — но действительно ярких, эксцентричных среди них немного. Разве что жгучая Эсмеральда и ее суетливый любовник, одержимый оптимизацией менеджер Кен в исполнении Тима Ки («Голяк». «Молокососы»). Остальные — включая даже персонажа Оскара Нуньеса, перекочевавшего сюда прямиком из «Офиса» — выглядят слишком адекватными для такого экстравагантного (по крайней мере, для 2025-го) места, как редакция провинциальной газеты.

Нельзя просто взять и переснять нечто настолько классическое

Так объяснял Дэниелс журналистам отказ от создания современного ремейка «Офиса», забыв, по-видимому, что именно таким образом его классика и появилась на свет. Оригинальный проект был рожден в 2001 году в Великобритании усилиями Рики Джервейса и Стивена Мерчанта (оба впоследствии писали сценарии уже для американской версии собственного ситкома), на тот момент — абсолютных дилетантов в мире комедийного телевидения. Сериал притворялся несуществующим документальным проектом о жизни филиала бумажной компании Wernham Hogg.

Сам мокьюментари-формат новинкой к началу нулевых назвать уже было нельзя (десятилетиями ранее его популяризировали Питер Уоткинс и Вуди Аллен, а в родоначальниках значится аж сам Орсон Уэллс). Но в «Офисе» узнали себя миллионы зрителей, непонаслышке знакомых с унылым трудом в кубиклах. Вполне точно схватывал сериал и, как теперь кажется, вполне беззаботный дух времени.

Потому, вероятно, идея Джервейса и Мерчанта (в Великобритании прожившая лишь два сезона) так плавно разлетелась по миру в качестве франшизы — с начала века собственные адаптации и вариации «Офиса» выходили во Франции, Германии, Бразилии, Канаде, Чили, Израиле, Швеции. Самый свежий наследник «Офиса» появился в Саудовской Аравии в 2023 году. Но вернемся в 2005-й, когда на телеканале NBC вышла американская версия «Офиса» — авторства Грега Дэниелса. У молодого сценариста к тому времени уже была статуэтка «Эмми» за работу в скетч-шоу Saturday Night Live, но не было ни одного игрового сериала — только анимационные «Симпсоны» и «Царь горы».

Первый сезон был встречен без особого восторга. Но потом все изменилось — за годы существования американский «Офис» завоевал свыше десятка весомых наград и телепремий, критики объявили его превосходящим оригинал, а в настоящее время ни один рейтинг лучших телесериалов XXI века не обходится без его упоминания

Причина успеха — причем успеха не мгновенного — американского «Офиса» заключалась в его главном герое — офисном боссе Майкле Скотте в исполнении Стива Карелла. В первом сезоне создаваемый по франшизе сериал копировал шутки и образы из оригинального ситкома практически дословно. А начальник в классически пессимистичной британской комедии представал, мягко скажем, обыкновенной сволочью, безнаказанно отпускающим в адрес подчиненных непотребные хохмы и погруженным в нарциссические фантазии.

Но в следующих сезонах со Скоттом произошла полноценная трансформация — из самодовольного и привилегированного пиджака он превратился в самодовольного и привилегированного… младенца в пиджаке. Майкл Скотт стал милой карикатурой на американского офисного князя, избалованным корпоративным принцем с золотой ложкой во рту. Разумеется, этот наивнейший невежда совершенно не квалифицирован чем-либо управлять, что не останавливало топ-менеджмент от выписывания ему бесконечных премий.

Публике оставалось лишь умиляться

На шутовских перформансах Карелла, чей Скотт по-детски неловко пытался понравиться всем — и собственным сотрудникам, и начальству, и невидимой команде документалистов, и, конечно, зрителям — строился успех американского «Офиса». Поэтому немудрено, что этот бумажный домик сдуло, стоило после седьмого сезона Кареллу уйти. Сериал выходил еще пару лет, а закончился на девятом сезоне.

Таким образом, от «Газеты» в первую очередь ждали не уже привычный мокьюментари-стиль, не узнаваемые корпоративно-хтонические декорации, не разворачивающийся на их фоне служебный роман и даже не полюбившихся второстепенных персонажей «Офиса», но, ни много ни мало, нового Майкла Скотта — героя, рядом с которым даже самый серый офисный планктон расцветает новыми оттенками.

Дэниелс и Коман делают ставку на Донала Глисона, сына легендарного актера Брендана Глисона, амплуа которого, однако, весьма далеко от комедийного

В послужном списке ирландца — мрачные и холодные «Из машины» и «Выживший», в которых его бледное лицо смотрелось вполне органично. Здесь же он моментально тускнеет на фоне более красочных комедийных образов второго плана. Тех самых, которым и должна была достаться позиция главного редактора — ну или кого-то над ним нависающего. Газета с таким человеком за штурвалом, понятное дело, долго не прослужила бы, но зато каждый ее выпуск был бы настоящей феерией. Справедливо как для реального издания, так и ситкома о его работе.

Сериал «Газета» (The Paper) вышел на платформе Peacock