Безруков рассказал о будущем искусственного интеллекта в кино

Технология хромакея уходит в прошлое из-за современных средств 3D-сканирования и создания фотореалистичных копий - цифровых аватаров. Об этом сообщил ТАСС народный артист РФ Сергей Безруков.

"Это технологии, которые нас делают более современными и могут решать фантастические задачи, которые раньше бы мы не решили. Создавать пространства, воссоздавать облики, голос. <...> В кино они сегодня оказывают огромную поддержку и помощь. <...> Хромакей - это прошлый век", - сказал он.

Безруков рассказал, что принял участие в создании цифрового аватара Владимира Высоцкого для музыкально-цифрового шоу "Высоцкий. Высота", который "выступит" перед зрителями на сцене Live Арены в Москве 24 октября. Как отметил артист, там образ Высоцкого воссоздан не с помощью грима, а благодаря 3D-сканированию.

"Это, конечно, из области фантастики. Я счастлив, что вновь проигрываю песни, походку, артикуляцию, взгляд Высоцкого", - поделился Безруков.

На шоу 24 октября песни Высоцкого прозвучат в аранжировках для джазового и симфонического оркестров. На сцене вместе с ним также "выступят" фотореалистичные цифровые аватары Леонида Агутина, Полины Гагариной, Сергея Шнурова и Григория Лепса.