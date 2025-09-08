Новый мультсериал про Чебурашку выйдет на канале «Солнце»

Эксклюзивный показ нового анимационного сериала "Чебурашка" состоится на семейном телеканале "СОЛНЦЕ" уже этой осенью. Сегодня показали первые кадры и трейлер этого проекта "Союзмультфильма". Читатели "РГ" увидят их в числе первых.

"Мир милей от милоты и добрей от доброты!" - это девиз Чебурашки и Крокодила Гены, которые вскоре вернутся на телеэкраны. Зрителей ждут 10 серий, по сюжету которых Чебурашка и Крокодил Гена открывают "Бюро Добрых дел", чтобы безвозмездно помогать всем, кому нужна помощь. Но эта идея как всегда не приходится по душе Шапокляк, которая тут же создает "Бюро Недобрых дел". В каждой серии Гене и Чебурашке предстоит сделать новое доброе дело.

Сериал выполнен в технике 3D-анимации, стилизованной под кукольные мультфильмы. Чтобы достоверно передать пластику персонажей, художники-постановщики "Чебурашки" специально консультировались с создателями кукольных мультфильмов.

Как и герои классической вселенной фильмов Романа Качанова, персонажи нового "Чебурашки" живут в небольшом городке - собирательном образе русских городов вне времени (Ярославль, Кострома, Переславль-Залесский), но в нем есть современные дворики с садами и фонтанами, фруктовыми деревьями и детскими площадками и уютные улочки.

Кстати

Напомним, что 1 января 2026 года зрителей ждет большое продолжение истории любимого героя в кино: в широкий прокат выйдет полнометражный фильм "Чебурашка 2".