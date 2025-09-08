Стартовал третий сезон сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» — официально в России
Сегодня стартовал третий сезон сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон». Его можно посмотреть официально в России — шоу показывают в «Амедиатеке».
Пока доступен лишь первый эпизод, второй выйдет 15 сентября, а третью серию выпустят 22 числа. Финальный седьмой эпизод покажут 20 октября.
Шоу продолжает историю Дэрила Диксона после событий оригинальных «Ходячих мертвецов», а местом действия третьего сезона выступает Испания, куда главный герой направится вместе со своей напарницей Кэрол, к роли которой вернулась Мелисса МакБрайд.
Трейлер третьего сезона
Видео доступно на YouTube-канале The Walking Dead. Права на видео принадлежат AMC.