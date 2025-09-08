Киностудия «Ленфильм» снимает свой первый сериал

Этой осенью зрителей ждет необычное событие: "Ленфильм" выпускает свой первый сериал. Легендарная петербургская киностудия снимает комедийную историю под названием "Люба Управдом". В центре сюжета - Люба, активная и неравнодушная жительница одного из петербургских ЖК. В главной роли - звезда "Кухни" и "Чебурашки" Ольга Кузьмина.

Управляющая компания новенького жилого комплекса явно не справляется со своими обязанностями. Инициативная жительница Любовь, мать двоих детей, въехавшая в квартиру после развода, берет все в свои хрупкие руки в надежде сделать всем хорошо. Однако вместо поддержки или благодарности жильцов ЖК, самопровозглашенный управдом сталкивается с осуждением. Но Люба не привыкла унывать и опускать руки, и вот уже чат жильцов подъезда не только в ее телефоне, но целиком и полностью в ее собственной жизни.

На съемочной площадке работа кипит. В один из дней актеры и съемочная группа трудились над эпизодом, где в подвале дома обнаруживается майнинг-ферма, незаконно подключенная к электросети. Локация выбрана самая обыденная - многоэтажка в Приморском районе Петербурга, такой же дом, как у многих из нас. Создатели проекта подчеркивают: зритель должен почувствовать, что герои сериала живут в привычной и узнаваемой среде.

Главную роль исполняет Ольга Кузьмина.

"Люба похожа на кота Леопольда: она старается всем помочь, всех примирить. Для нее стакан всегда наполовину полон. Такому оптимизму стоит многим поучиться. Первые минуты в роли всегда непривычны, но вскоре персонаж поселяется где-то внутри. Недавно в разговоре с коллегами я вдруг начала рассуждать о шумоизоляции и монолитных технологиях, как настоящий управдом. Поняла, что уже "зазернилась" в этой роли", - улыбается актриса.

В сериале также занят Петр Романов:

"Я играю человека, который приходит решить все проблемы этого ЖК. Рад снова встретиться с Ольгой - мы не работали вместе больше десяти лет. Когда услышал название проекта, сразу подумал, что управдома должна играть Нонна Мордюкова, а не миниатюрная Оля. Но стоило начаться съемкам - и стало очевидно, что роль ее".

Режиссером "Любы управдом" выступил Алексей Ляпичев, в его фильмографии уже есть успешные телевизионные проекты. Вместе с Ольгой Кузьминой и Петром Романовым в сериале играют Артем Осипов, Ксения Федотова, Мирон Лебедев, Андрей Мокеев и другие актеры.

Создатели обещают, что сериал будет близок каждому, ведь истории о жилищных проблемах знакомы многим, но именно в них и кроется пространство для юмора и неожиданных решений.

Дату премьеры пока не называют.