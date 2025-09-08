Сколько «Супермен» Джеймса Ганна принес Warner Bros.

Издание Variety поделилось деталями проката фильмов студии Warner Bros. в 2025 году. Как оказалось, самым успешным проектом компании стал «Супермен», который собрал в прокате около $ 614 млн.

Лента Джеймса Ганна заработала примерно $ 125 млн — в эту сумму не входят мерчендайз и другие выгодные соглашения, поэтому общая прибыль ленты оказалась ещё больше. Вместе с «Суперменом» у WB также окупились хорроры «Грешники» ($ 60 млн), «Орудия» (около $ 65 млн) и «Пункт назначения: Узы крови» ($ 75 млн).

Сейчас Джеймс Ганн занимается фильмом «Супермен: Человек завтрашнего дня». Лента выйдет в июле 2027 года и продолжит историю супергероя и его близких. А в июне 2026-го выйдет фильм «Супергёрл» про сестру Супермена с Милли Олкок в главной роли.