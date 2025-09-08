Вышел трейлер полнометражного фильма «Папины дочки. Мама вернулась»

Появились трейлер и постер полнометражного фильма СТС и START по сериалу "Папины дочки. Новые". Он получил название "Папины дочки. Мама вернулась".

© Российская Газета

Как и следует из вывески, мама наконец-то возвращается домой после долгого отсутствия. Для дочек это чудо, для Веника - неожиданность, а для семьи - шанс начать все сначала. Героям предстоит еще раз проверить свои отношения на прочность и вместе отпраздновать свадьбу Маши в Кисловодске.

В ролях: Филипп Бледный, Вита Корниенко, Ева Смирнова, Полина Айнутдинова, Полина Денисова, Андрей Леонов, Нонна Гришаева, Лиза Арзамасова, Мирослава Карпович, Дарья Мельникова, Ольга Волкова, Татьяна Орлова, Алексей Демидов и другие.

Премьера состоится 30 октября.