«Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах» вышел в онлайне в России

8 сентября состоялась цифровая премьера фильма «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах». Ленту уже можно посмотреть в российских онлайн-кинотеатрах Okko, «Иви» и на «Кинопоиске» спустя полторы недели после выхода в официальный прокат РФ.

Видео доступно во VK-группе «Вольга про кино». Права на видео принадлежат «Вольге».

События «Баллады о змеях и певчих птицах» разворачиваются за 64 года до приключений Китнисс Эвердин (Дженнифер Лоуренс). Сюжет ленты посвящён Люси Грей Бэрд (Рэйчел Зеглер) и Кориолану Сноу (Том Блит), будущему президенту Панема. В фильме также сыграл звезда «Игры престолов» Питер Динклэйдж — он исполнил роль Каски Хайботтома.

«Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах» вышли осенью 2023 года и стали одним из самых высокооценённых фильмов во франшизе. При этом в прокате лента выступила слабее предыдущих: картина собрала около $ 348 млн — предыдущие части выступали в кинотеатрах примерно в два раза успешнее.