Кинокритик назвала самые сильные фильмы Венецианского фестиваля

Главный редактор портала «ПрофиСинема» Нина Ромодановская в беседе с НСН назвала личных фаворитов программы Венецианского кинофестиваля, отметив, что главным разочарованием для нее стала картина «Франкенштейн» Гильермо дель Торо.

По итогу 82-го Венецианского кинофестиваля «Золотого льва» получил Джим Джармуш и его новый фильм-антология о семейных отношениях «Отец, мать, сестра, брат». «Серебряного льва» за лучшую режиссуру вручили Бенни Сэфди за фильм «Крушащая машина» об американском бойце смешанных единоборств Марке Керре. Ромодановская подчеркнула, что на фестивале в 2025 году представили множество ярких картин, поэтому в топ ее личных фаворитов вошло сразу восемь фильмов.

«Венеция держит гордое знамя фестиваля, где в первую очередь ценится искусство кино. Ожидания изначально были высокие, к середине фестиваля пришло легкое разочарование. По итогу могу сказать, что программа сильная. В прошлом году я четко определила тройку личных фаворитов, в этом году удачей Венеции могу назвать сразу восемь фильмов. На первом месте для меня Джим Джармуш и его картина "Отец, мать, сестра, брат". Награда "Золотой лев" в этом случае - очевидный выбор. "Бугония" Йоргоса Лантимоса сначала не впечатлила, но в результате фильм в моих фаворитах, это сильное режиссерское высказывание. Попал в мой личный топ и "Посторонний" Франсуа Озона. Картина снята по роману Альбера Камю. Озон, конечно, расставил свои акценты, но очень деликатно обошелся с материалом, получилось сотворчество», - заявила она.

Как отметила собеседница НСН, особого внимания заслуживают и внеконкурсные документальные проекты, представленные в Венеции.

«Выделяю и картины внеконкурсной документальной программы. Все пять просмотренных фильмов были отличными. Самым интересным и трогательным для меня оказался фильм "Ломанный английский" о популярной в 60-е годы певице и подруге Мика Джаггера Марианне Фейтфулл. Это документальное кино, фильм-интервью, но в игровой оболочке», - подчеркнула Ромодановская.

По ее словам, некоторые авторские фильмы, показанные на фестивале, могли бы заинтересовать и широкого зрителя.

«Венецианский фестиваль, так же как и любой другой фестиваль, не про широкого зрителя, но бывают редкие исключения, как произошло с каннской "Субстанцией". Но это скорее эффект отсутствия конкурентов: в России сегодня мало хорошего иностранного кино. Из программы Венецианского фестиваля зрителям может понравиться «Франкенштейн» Гильермо дель Торо. Этого режиссера хорошо принимают и зритель, и крупные фестивали. Однако для меня фильм стал самым большим разочарованием. Это хорошо сделанное кино, но проект, на мой вкус, получился не достаточно авторский, не дал пищи для размышлений. Венеция взяла его в конкурс из-за имени режиссера, чтобы звезды прошлись по красной дорожке. Среди других зрительских премьер могу выделить «Крушащую машину» Бенни Сэфди. Главную роль в картине сыграл Дуэйн Джонсон, достаточно известная фигура. Однако, думаю, фильм вряд ли появится в России легально», - рассказала главный редактор портала «ПрофиСинема».