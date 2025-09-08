В сентябре выйдет новый комедийный сериал «Рейс-314»

Телеканал ТНТ анонсировал премьеру "турбулентной" комедии с Максимом Лагашкиным "Рейс-314".

Лагашкин играет коррумпированного чиновника по имени Иван Никогда, который, пытаясь сбежать от ответственности под чужим именем, оказывается в кабине пилота рейса Москва - Владивосток. Внезапно умирает командир судна, оставляя всех, кто находится на борту, на произвол судьбы. Такова завязка сюжета.

В ролях также: Анна Невская, Артём Сучков, Настя Попова, Андрей Лебедев, Агриппина Стеклова, Андрей Пынзару, Борис Каморзин, Сергей Федоров, Лариса Баранова и другие.

Премьера - 22 сентября.