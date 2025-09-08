Как создавали образ барона Харконнена в «Дюне»: видео
Барон Харконнен в «Дюне» выглядит настолько реалистично и пугающе, что кажется плодом компьютерной графики. Но на самом деле его образ был создан исключительно с помощью грима и протезов.
В Швеции специалисты сделали полный слепок тела актера Стеллана Скарсгарда и разработали сложные накладки: от массивных плеч до складок жировой кожи. Каждый съемочный день актер проводил около семи часов в гримерке.
Многослойные протезы вручную раскрашивали, добавляли систему охлаждения и специальные костюмы, чтобы актер мог выдержать съемочный процесс.
Итог впечатлил зрителей по всему миру: на экране ожил зловещий и почти осязаемый монстр – один из самых ярких антагонистов в современной фантастике.
