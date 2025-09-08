Когда состоится премьера комедийного сериала «Рейс-314»

Телеканал ТНТ назначил дату премьеры нового комедийного сериала «Рейс-314» — первый эпизод проекта покажут в эфире в понедельник, 22 сентября.

Сюжет расскажет о коррумпированном чиновнике, который скрывается от правосудия под образом пилота рейса Москва-Владивосток. Проблемы начинаются, когда командир самолёта внезапно умирает — пассажиры на борту остаются с человеком, который не представляет, как управлять воздушным судном.

Главную роль исполнил Максим Лагашкин («Домашний арест», «Жуки», «Аритмия»). В актёрский состав также вошли Анна Невская, Артём Сучков, Настя Попова, Андрей Лебедев, Агриппина Стеклова и другие.