Вышел трейлер режиссерского дебюта Ивана Добронравова

Онлайн-кинотеатр Okko опубликовал трейлер мини-сериала "Никто не знает про Маньпупунёр", режиссерского дебюта актера Ивана Добронравова.

© Российская Газета

Члены его семьи - Анна Добронравова, Федор Добронравов и Виктор Добронравов выступили как продюсеры.

"Мань-Пупу-нёр" на языке манси - "малая гора идолов", это - одно из самых мистических и труднодоступных мест России.

Главный герой, молодой режиссер Никита, узнает о смертельном диагнозе. Он приглашает трех своих друзей совершить путешествие, задуманное 10 лет назад. В результате героям предстоит встретиться лицом к лицу с суровой природой Урала, местным кровожадным браконьером, племенем манси и зловещим стариком. Сюжет позиционируется как "одиссея по России 90-х".

В ролях: Александр Метелкин ("Летучий корабль", "Блиндаж"), Иван Федотов ("Калашников", "Душегубы"), Антон Момот ("Кухня", "Поехавшая"), Татьяна Марахонич ("Актрисы", "Аврора") и другие.

Премьера - 17 сентября, в проекте будет четыре серии.