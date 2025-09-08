Что известно о фильме «Мальчики с Колымы»

Народный артист России Олег Меньшиков несколько дней назад создал интригу в своем Telegram-канале, объявив о том, что они с Алексеем Серебряковым снимутся вместе в фильме "Мальчики с Колымы". Проект, где два актера снимались вместе до этого, - сериал "Ваша честь" - можно посмотреть в Сети.

Вчера же вечером в соцсетях артиста появились первые кадры со съемочной площадки полнометражного фильма "Мальчики с Колымы", также стали известны подробности о создателях. Режиссер - Влад Фурманов. Автор сценария - Александр Файн. В основе картины - одноименная повесть этого писателя, которая была опубликована в 2008 году. Также в картине сыграют Алена Хмельницкая, Анна Чиповская, Кристина Бабушкина и другие.

В фильме будет рассказана история о двух разлученных в детстве братьях, у которых по-разному сложилась судьба. Начало 90-х годов... Сергей Тулин - большой ученый, работающий в министерстве, всерьез размышляет об эмиграции и связанных с ней проблемах. Но эти мысли приходится отложить - в его жизнь врывается брат-уголовник Николай, берет его в заложники и, не объясняя причин, тащит на другой край света. В итоге на выходе должно получиться роуд-муви в постсоветском стиле с дуэтом популярных артистов.