Продюсер «Форсажа 9» извинилась за сцену с автомобилем в космосе

Глава медиакомпании NBCUniversal Донна Лэнгли извинилась за сцену с полётом автомобиля в космос в фильме «Форсаж 9» — она вызвала резонанс, окончательно оторвав гоночную франшизу от реальности.

Мне жаль, что мы отправили их в космос. Мы уже никогда не сможем вернуть этого джинна обратно в бутылку.

Лэнгли вспоминает, как было решено выбрать этот вектор развития франшизы — авторы сознательно предпочли формат фильма-ограбления, действие которого происходит во всём мире. Для глобальности и было решено запустить авто с героями на Международную космическую станцию.

Ранее стало известно, что в «Форсаже 11» вернётся Брайан О'Коннер.