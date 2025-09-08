Стартовал второй сезон сериала «Универ. Молодые»

8 сентября на телеканале ТНТ и в онлайн-кинотеатре Premier состоялась премьера второго сезона «Универ. Молодые» — продолжения знаменитого комедийного сериала. Для просмотра доступны сразу три эпизода, новые серии будут выходить с понедельника по четверг в 21:00.

В продолжении студентам из 510-го блока предстоит пройти через схватки с микрокредиторами, сразиться с искусственным интеллектом, а также столкнуться с неожиданными изменениями в составе: теперь в 510-м блоке не четверо, а шестеро студентов. Существенные перемены ждут и сам МВГУ – Зуев лишится поста ректора и окажется под началом своей первой жены, ставшей новым ректором.

К главным ролям в шоу вернулись Илья Сигалов, Алина Воскресенская, Екатерина Чаннова, Кирилл Мешалкин, а также Виталий Гогунский (Кузя).