В Вологде стартовали съемки второго сезона «Ландышей»

Второй сезон сериала "Ландыши. Вторая весна" (прежнее название — "Ландыши. Какая нежная любовь") начали снимать в Вологде. Первые масштабные съемки прошли 7 сентября на площади Революции.

© Кадр из сериала «Ландыши. Такая нежная любовь»

Съемочная группа набирает участников массовки через паблик "Актеры массовых сцен Вологодской области". Объявления о наборе появляются несколько раз в день. Ищут людей разных возрастов и с разными характеристиками: например, мотоциклиста с правами, девушку с русыми волосами и челкой, детей 7–10 лет.

Съемки для массовки начинаются в 6 утра. Вологжан в основном снимают в качестве прохожих на улице. Участников процесса предупредили: публиковать фото и видео со сценами из проекта в интернете нельзя до его выхода. Разрешено выкладывать только селфи с актерами.

По версии портала "Кино-Театр.Ру" "Ландыши. Вторая весна" заняли второе место в рейтинге самых ожидаемых российских сериалов. Первое место у "Первого отдела — 5", третье — у "Вампиров средней полосы — 3". В топ-10 также вошли "Метод — 3", "Москва слезам не верит. Все только начинается", 8-й сезон "Невского", "Волшебный участок — 2", "Молодежка. Новая смена — 2", "Лихие. Глава вторая", "Тайны следствия — 25".