«Мосфильм» покажет киномарафон «Золотая коллекция фестивалей»

С 12 по 14 сентября телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» проведет киномарафон, в рамках которого зрителям представят ленты студии, получившие международное признание и вошедшие в историю мирового кино. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу телеканала.

Программа откроется 12 сентября показом фильма Акиры Куросавы «Дерсу Узала», удостоенного премии «Оскар» как лучший иностранный фильм. В этот же день в эфир выйдут «Иваново детство» Андрея Тарковского, «Летят журавли» Михаила Калатозова, «Москва слезам не верит» Владимира Меньшова и многосерийная экранизация «Войны и мира» Сергея Бондарчука.

13 сентября зрителям предложат «Золотую коллекцию танцев» — картины «Мимино», «Зимний вечер в Гаграх», «Будьте моим мужем», «Родня» и «Афоня». А 14 сентября покажут «Золотую коллекцию цитат», в которую вошли комедии «Покровские ворота», «Операция “Ы” и другие приключения Шурика», «Любовь и голуби», «Джентльмены удачи» и «Кин-дза-дза!», передает «Радиоточка НСН».