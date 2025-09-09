«Холоп 3» начали снимать без задержанной с наркотиками актрисы Тарасовой

Режиссер Клим Шипенко начал снимать третью часть комедии «Холоп». Об этом пишет aif.ru.

К съемкам приступили без задержанной недавно с наркотиками актрисы Аглаи Тарасовой.

31-летняя актриса несколько дней назад прилетела в Москву из Израиля, чтобы вернуться к роли Дарьи Викторовны — главной героини второго «Холопа». Ее задержали в аэропорту Домодедово с гашишным маслом в вейпе.

В отношении артистки было возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств, предусматривающей наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет и штраф в размере до 1 миллиона рублей. Суд в Подмосковье запретил актрисе определенные действия.

Первый «Холоп» вышел в 2020 году и стал рекордсменом российского проката. Главные роли в фильме сыграли Милош Бикович, Иван Охлобыстин, Александра Бортич, Александр Самойленко.

По сюжету московский мажор вынужден отправиться на перевоспитание в XIX век.