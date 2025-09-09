Почему вам стоит посмотреть сериал «Газета»

Пока не так гениально, но всё впереди.

4 сентября вышла «Газета», спин-офф легендарного «Офиса». Сериал ждали одновременно с нетерпением и тревогой. Кто откажется ещё раз погрузиться в атмосферу культового шоу с великими персонажами, искромётным юмором и документалистами, что стоят в стороне и снимают безумства? Вот только подобные возвращения не так уж часто оказываются удачными.

К счастью, создатели «Газеты» повторили лишь ту самую атмосферу — офис, толпа интересных героев и рабочая рутина, которая раз за разом оборачивается комедией. В остальном рассказали новую историю с другими героями. Получилось не столь гениально, как в «Офисе», но всё равно очаровательно.

«Газета»: главное о сериале

Название: «Газета» (The Paper).

Режиссёры: Кен Куопис, Дженнифер Челотта, Тазбах Чавес.

Актёры: Донал Глисон, Сабрина Импаччаторе, Рамона Янги другие.

Дата выхода: 4 сентября 2025 года.

Сколько серий: 10 эпизодов.

Жанр: комедия.

Страна: США.

«Газета»: где смотреть?

4 сентября в онлайн-кинотеатре Peacock вышли все 10 эпизодов. Официального перевода нет, но в Сети уже много неофициальных озвучек.

Ничего грандиозного, однако очень уютно

Чтобы создать сериал уровня «Офиса», должно произойти удивительное волшебство. Сценаристам не просто необходимо прописать запоминающиеся образы, актёрам — мастерски их воплотить, а режиссёрам — подать историю с филигранным чувством стиля. Нужно, чтобы сложилось ещё больше звёзд. К примеру, нельзя обойтись без синергии, когда каждый человек в команде находится на своём месте, неистово горит идеей и чувствует себя абсолютно счастливым. Только в этом случае зритель влюбится в сериал и скажет: «Я не хочу, чтобы это заканчивалось».

Мне кажется, что в «Газете» не было такой магии — зато виднеются её зачатки. Возможно, со временем из них вырастет новый «Офис», на это можно оправданно надеяться. Всё же первый сезон вышел не гениальным, однако создал приятное чувство уюта. Посмотреть сериал — словно провести вечер с душевной компанией. Вы не будете куролесить до утра, не напьётесь в хлам и не очнётесь в другом городе — в общем, не ввяжетесь в приключение, которое запомнится на всю жизнь. Просто хорошо проведёте время и перед сном почувствуете себя чуть счастливее. В наше время это уже немало.

Один из секретов уюта в ностальгической формуле. Вот офис работяг, что выпускают ежедневную и никому не нужную газету. Вот документалисты, что следуют за героями по пятам. В первом эпизоде издание возглавляет неопытный, но очень амбициозный мужчина в исполнении Донала Глисона. Он хочет вернуть печатной газете величие, однако натыкается на одну проблему за другой. Журналистов в штате нет, бюджет не выделяют, некоторые коллеги хотят подсидеть нового босса. Всё это приводит к массе курьёзов и прочих ситуаций, когда не смеёшься в голос, но точно улыбаешься.

Опишу юмор «Газеты» на примере. Главред Нэд и начинающая журналистка Мэйр отправляются на расследование. Их цель — магазин матрасов, который слегка жульничает. Перед операцией герои придумывают легенду:

«Давай скажем, что мы брат и сестра, а наша бабушка больна и запи́сала матрас?»

Мэйр кривится и отметает идею:

«Что за чушь, просто представимся парочкой».

В следующем кадре герои уже стоят в магазине, а продавец произносит:

«Мне очень жаль вашу бабушку».

Очень ли это смешно? Вообще-то, нет. Но достаточно неловко и мило, чтобы поставить сцене лайк. Из таких сцен «Газета», по сути, состоит. Герои на пустом месте скандалят, влипают в неприятности, организуют заговоры. Или, наоборот, мирятся, влюбляются, укрепляют отношения и приходят к успеху. Не все придумки одинаково удачны, однако в целом за ними всегда приятно следить.

Минус в том, что люди могут быстро во что-нибудь влюбиться. Но чтобы очароваться и крепко подружиться, требуется время. Вот и «Газета» не сразу западает в сердце. Сериал медленно раскачивается и неторопливо знакомит с героями. Чтобы между зрителем и сериалом возникла некая «химия», требуется порядка четырёх-пяти эпизодов. Однако когда контакт произойдёт, вы уже не оторвётесь и к финалу наверняка скажете: «Грустно, что сезон закончился». Пусть и закончился он как-то резко и впопыхах.

«Газету» вообще стоит поругать за спешку и ряд ленивых шуток. Но лучше всё-таки похвалить. За важные темы: сериал обсуждает и мошенничество, и моральный выбор между своей фирмой и долгом. За возвращение Оскара, который десятки лет спустя так и остался серьёзным интеллектуалом-бухгалтером. За новых героев, где у каждого своя фишка. Эсмеральда, которую играет управляющая из второго сезона «Белого лотоса», — воплощение суеты и комедии. Мэйр — синоним милоты и приверженности мечте. Новый главред Нэд, он же Билл Уизли из «Гарри Поттера», быстро становится ужасно неловким, но всё-таки товарищем. Этого достаточно, чтобы назвать сериал удачным.

«Газета»: стоит ли смотреть?

Если когда-то любили «Офис», то и «Газету» пропускать не стоит. Сериал уступает оригиналу по качеству и не порождает легендарные мемы про паркур, но создаёт хорошее настроение. Поэтому о просмотре вы вряд ли пожалеете.

Оценка «Газеты» — 7,5 из 10

Понравилось

Душевная история.

Интересные персонажи.

Много удачных шуток.

Не понравилось