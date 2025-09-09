Что известно о фильме «Альтер»

В сентябре 2025 года состоится премьера фантастического боевика «Альтер» с Томом Фелтоном в главной роли. В интернациональном актерском составе — российские и зарубежные артисты. «Лента.ру» рассказывает, когда премьеру ждать в кинотеатрах, о чем будет картина и кто кроме Фелтона в ней сыграл.

«Альтер»: Главное о фильме

Оригинальное название: Altered.

Год производства: 2025.

Возрастное ограничение: 12+.

Страна: Канада.

Жанр: фантастика, боевик, драма.

Режиссер: Тимо Вуоренсола.

Сценарист: Тимо Вуоренсола.

Продюсеры: Андреас Клейн, Марко Меллерс, Дорис Пфардрешер.

В главных ролях: Том Фелтон, Ричард Брейк, Эгги К. Адамс, Игорь Жижикин, Елизавета Бугулова, Алексей Филимонов.

Продолжительность: 1 час 25 минут.

Покажут ли в России: да.

«Альтер» — научно-фантастический фильм с британско-русским актерским составом. В 2024 году его показали на Каннском фестивале, кинотеатральная премьера пройдет в России в сентябре 2025 года.

В центре сюжета — гениальный изобретатель, решивший добиться справедливости в постапокалиптическом мире, полном генетически улучшенных людей. Его роль исполнит Том Фелтон, известный по работе в «Гарри Поттере».

Дата выхода

В конце мая 2024 года «Альтер» представили на Каннском кинофестивале. После этого его нигде не показывали, однако в сентябре 2025-го фильм все же доберется до российских широких экранов.

18 сентября 2025 года состоится премьера фильма «Альтер» в России.

За показ отвечает компания «НМГ Кинопрокат».

Сюжет

О сюжете новинки мало что известно. Действие фильма происходит в альтернативном настоящем, где большая часть человечества подверглась генетическим модификациям. Однако позволить себе улучшения могут только богачи, живущие в роскоши, в то время как остальным приходится ютиться в трущобах бедных районов.

С этой несправедливостью решают бороться двое изгоев, Леон (Том Фелтон) и юная Хлоя (Елизавета Бугулова). Леон — гениальный изобретатель. Прикованный к инвалидному креслу, он создает мощный экзоскелет, чтобы защитить слабых и сломать систему.

Актеры и роли

Наиболее значимая для публики звезда «Альтера» — Том Фелтон, 37-летний британский актер, прославившийся благодаря роли Драко Малфоя в фильмах о Гарри Поттере. Несмотря на то что благодаря этой работе Фелтон обрел мировую популярность, других крупных ролей на его счету нет. После выхода второй части «Даров смерти» Фелтон практически не снимался в значимых проектах, не считая второстепенной роли в сериале «Флэш» (2014-2023).

Какие актеры сыграли в фильме «Альтер»

Том Фелтон (франшиза о Гарри Поттере) — Леон, изобретатель экзоскелета, инвалид.

Елизавета Бугулова («Звезды мне укажут путь») — Хлоя, девочка-подросток, соратница Леона.

Ричард Брейк («Игра престолов») — Фрэнк Кесслер.

Эгги К. Адамс («Ведьмак») — Мира.

Игорь Жижикин («Мажор») — роль неизвестна.

Алексей Филимонов (дебют) — Говард.

Производство

Режиссер и сценарист «Альтера» — финн Тимо Вуоренсола. Он известен прежде всего по комедийной франшизе «Железное небо» о том, как американцы воюют с поселившимися на Луне фашистами. В 2021 году вышел его неудачный ужастик «Джиперс Криперс: Возрожденный», а в 2023-м — фильм-катастрофа «97 минут» с Алеком Болдуином и Джонатаном Ризом Майерсом.

Тома Фелтона Вуоренсола считает идеальным выбором на роль Леона. «Том — невероятно сильный актер, поклонником которого я стал еще со времен фильмов о Гарри Поттере, а последние работы окончательно убедили меня в его многогранности и глубине. В нем есть все, что мне было нужно для главной роли: юмор, сила, уязвимость и харизма», — отметил режиссер.

Оператором картины стал Антон Бакарски, ранее он работал над российскими сериалами «Праздники» и «Патриот». А саундтрек к «Альтеру» написал российский композитор Райан Оттер, автор музыки к «Методу», «Мажору» и фильму «Пророк. История Александра Пушкина».

Съемки «Альтера» проходили в 2023 году в Астане, Казахстан.

Так что казахстанцы смогут увидеть в картине знакомые локации. Среди них сфера «Нур Алем» в районе EXPO, холл «Назарбаев» в центре столицы, Дворец мира и согласия («Пирамида»), а также библиотека первого президента.

Бюджет у картины не очень большой — всего 15 миллионов долларов. Тем не менее, судя по трейлеру, в картине будут спецэффекты: взрывы, костюмы и, конечно, экзоскелет.

Какие еще фантастические фильмы ждать в 2025-2026-м годах

Дата премьеры в мире: ноябрь 2025 года.

Режиссер: Эдгар Райт.

В ролях: Глен Пауэлл, Джош Бролин, Майкл Сера.

О чем: мужчина участвует в опасном реалити-шоу, чтобы выиграть деньги для лечения дочери.

Новая экранизация романа Стивена Кинга. Недалекое антиутопическое будущее. Экономика в упадке, безработица растет, население беднеет. Главный герой Бен Ричардс потерял работу и не может найти новую, а ему отчаянно нужны деньги на лечение тяжелобольной дочери. Тогда Бен решается на участие в смертельном реалити-шоу: по его правилам, участник должен в течение месяца скрываться от профессиональных наемных убийц, чтобы получить приз — миллиард долларов.

Дата премьеры в мире: ноябрь 2025 года.

Режиссер: Егор Кончаловский.

В ролях: Александр Горбатов, Евгений Стычкин, Дарья Кукарских, Константин Хабенский.

О чем: советский конструктор почти 100 лет пролежал в криокамере, а потом очнулся в современном мире.

Триллер по мотивам одноименного романа писателя Евгения Водолазкина. Талантливого авиаконструктора Иннокентия Платонова в 1920-х ссылают на Соловки, где он становится невольным участником эксперимента по крионике. Спустя 100 лет его размораживает ученый Константин Гейгер. Теперь инженеру придется научиться жить в современных реалиях, а еще — раскрыть преступление, в котором его ложно обвинили еще при Советах.

«Хищник. Планета смерти»

Дата премьеры в мире: ноябрь 2025 года.

Режиссер: Дэн Трахтенберг.

В ролях: Эль Фаннинг, Димитриус Коломатанги.

О чем: хищник-изгой пытается найти добычу на безжизненной планете.

Седьмая часть франшизы «Хищник», стартовавшей в 1987 году. «Планета смерти» предложит зрителям с другой точки зрения посмотреть на расу хищников и расскажет об их происхождении. В центре сюжета — юный хищник Дек, который прибыл на планету Калиск, известную также как Планета смерти. На ее безжизненной поверхности Деку нужно отыскать достойную добычу. Во время путешествия по Калиску хищник знакомится с девушкой-андроидом по имени Тия — вместе им предстоит побывать на родной для Дека планете Яутжа Прайм.

«Аватар: Пламя и пепел»

Дата премьеры в мире: декабрь 2025 года.

Режиссер: Джеймс Кэмерон.

В ролях: Сигурни Уивер, Кейт Уинслет, Зои Салдана, Сэм Уортингтон.

О чем: семья Джейка Салли сталкивается со злыми на’ви.

Третья часть франшизы «Аватар». Если в предыдущих фильмах сюжет крутится вокруг противостояния людей и жителей Пандоры, то в триквеле зрителям впервые покажут злых на’ви. К тому же обострится конфликт между пандорцами и корпорацией RDA. «Огонь и пепел» обещает быть более мрачным, чем две первые картины, которые концентрировались на красотах Пандоры.

Дата премьеры в мире: март 2026 года.

Режиссер: Фил Лорд, Кристофер Миллер.

В ролях: Райан Гослинг и Сандра Хюллер.

О чем: школьный учитель спасает человечество.

Все звезды в галактике, включая Солнце, заразились неким «космическим паразитом» и теперь гаснут. Исключение — звезда Тау Кита, которая находится в 12 световых годах от Земли. Исследовать ее посылают обычного школьного учителя естествознания Райланда Грейса. Теперь ему предстоит понять, почему Тау Кита осталась устойчива к паразиту, и передать эти данные на Землю.