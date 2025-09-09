На какие российские сериалы стоит обратить внимание этой осенью

Премьера второй главы масштабной криминальной драмы режиссера Юрия Быкова "Лихие" состоится сразу в двух онлайн-кинотеатрах Okko и START. Можно смотреть с 11 сентября.

Вторая часть саги станет прямым продолжением первой главы, но при этом в новых сериях значительно расширится география повествования - "Лихие" поедут в Москву. По словам создателей сериала, в новых эпизодах зрителей ждут захватывающая драма и сильные женские линии, но при этом сама история будет максимально насыщена экшеном.

По сюжету второй части Павел и Женя впервые в жизни отправляются в "командировку" в Москву. Юра прихватил их с собой подстраховать Джема, которого вызвал на ковер московский вор Тунгус.

Поездка в столицу оборачивается для киллеров главным испытанием на профессионализм. Лиза чувствует, что ее муж Женя ежедневно подвергается опасности. Юный бизнесмен Ильяс, Валиев-младший, обосновался в Хабаровске и активно сопротивляется воровской власти в регионе. В этом ему помогает столичный следователь Кармазов вместе с прокурором Татьяной Шапиро. Джему кажется, что проблему с наследником бизнеса можно решить привычным способом, но времена изменились.

А Жене и Лизе 20 лет спустя предстоит решить судьбу их общего сына Паши, самого младшего из Лиховцевых.

Творческая команда вместе с большинством актеров перешли из первой главы во вторую. По-прежнему в кресле режиссера Юрий Быков, оператор-постановщик - Глеб Вавилов, автор - сценария Олег Маловичко, художник-постановщик - Никита Трубецкой, композитор - Райан Оттер.

Во второй главе зритель вновь встретится с героями Егора Кенжаметова (Женька), Артема Быстрова (Павел), Анны Завтур (Лиза), Полины Максимовой (Лиза в наши дни), Евгения Ткачука (Женя в наши дни), Филиппа Янковского (Тунгус), Елены Николаевой (Лена), Артура Иванова (Джем), Александра Голубева (Юра Краб) и другими.

Во второй главе появится и сам режиссер сериала Юрий Быков, который сыграет роль бандита по кличке Арнольд. Также в новых сериях можно будет увидеть Вассу Бокову, Олега Василькова, Григория Дудника и других актеров.

Премьера сериала "Бой с тенью" состоится на Первом канале 15-18 сентября в 22:00.

Исторический детективный сериал "Бой с тенью" снят по мотивам романа Эдуарда Хруцкого, который хорошо известен поклонникам детективного жанра как писатель и кинодраматург. По его произведениям поставлены такие фильмы и сериалы, как "На углу, у Патриарших", "Приступить к ликвидации", "Последняя осень", "По данным уголовного розыска" и другие.

"В моем романе описаны подлинные события. Герои его с чуть измененными фамилиями - реальные люди, по сей день живущие в Москве и за границей. Я был свидетелем и даже участником некоторых из упоминаемых событий", - рассказывал Эдуард Хруцкий.

Время действия - 1979 год. Журналист Юрий Ельцов и следователь Игорь Анохин расследуют дело о резонансной краже у известной балерины: убита домработница, злоумышленники скрылись. В это же время в Ереване происходит ограбление банка, которое по заданию уголовного авторитета Ястреба совершает специально выпущенный на волю медвежатник Махаон.

На первый взгляд, два дела как будто совершенно не связаны. Однако по мере погружения в расследование Ельцов понимает, что нащупал заговор, нити которого тянутся в самые высокие эшелоны власти...

Режиссером фильма "Бой с тенью" стал Алексей Мурадов ("Жуков", "Тот, кто читает мысли"). Сценарий написал Андрей Житков ("ГДР", "Диверсант", "Десантура"). Главные роли в картине исполнили Даниил Страхов, Евгений Харитонов, Андрей Чернышов, Александр Устюгов, Павел Трубинер, Любовь Толкалина, Борис Щербаков и другие.