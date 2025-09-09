Завершены съемки фильма-фэнтези «Руслан и Людмила» со звездным кастом

Завершены съемки фэнтезийного фильма с рабочим названием "Руслан и Людмила. Волшебное путешествие". Опубликованы фото с московской съемочной площадки.

© "Марс Медиа"

В картине собран звездный каст. Главных героев играют Рузиль Минекаев и Алена Долголенко, князя Владимира - Александр Робак, Финна - Артем Ткаченко, Фарлафа - Роман Евдокимов, Черномора - Евгений Стычкин.

Также в съемках задействованы Елена Николаева, Давид Сократян, Роман Маякин, Мамиа Папарава и другие.

Соавтор сценария и режиссер - Егор Чичканов.

Фильм по мотивам поэмы Александра Сергеевича Пушкина должен выйти в 2027 году.