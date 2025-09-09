Начались съемки третьего сезона комедии «Праздники»‎

ТНТ объявил о старте съемок третьего сезона семейной комедии "Праздники".

В продолжении истории семьи Пыжовых, которые собираются за одним столом по значимым событиям и стараются не поссориться, появится новый персонаж - мама Паши. Кто ее сыграет, пока держится в секрете.

К своим ролям вернутся Мария Аронова, Виталий Хаев, Анастасия Калашникова, Яна Енжаева, Никита Павленко и Сергей Канаев.

Режиссер - Борис Дергачев.

В сезоне будет 16 серий. Даты премьеры пока нет.