Начались съемки третьего сезона комедии "Праздники" с Хаевым и Ароновой
ТНТ объявил о старте съемок третьего сезона семейной комедии "Праздники".
В продолжении истории семьи Пыжовых, которые собираются за одним столом по значимым событиям и стараются не поссориться, появится новый персонаж - мама Паши. Кто ее сыграет, пока держится в секрете.
К своим ролям вернутся Мария Аронова, Виталий Хаев, Анастасия Калашникова, Яна Енжаева, Никита Павленко и Сергей Канаев.
Режиссер - Борис Дергачев.
В сезоне будет 16 серий. Даты премьеры пока нет.