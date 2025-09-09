Начались съемки третьего сезона комедии "Праздники" с Хаевым и Ароновой

Кинокомпания 1-2-3 Production и телеканал ТНТ объявили о старте производства третьего сезона сериала «Праздники». Съёмки шоу займут несколько месяцев, после чего оно вернётся на ТВ и в онлайн-кинотеатр Premier.

События продолжения вновь расскажут о семье Пыжовых, которые собираются за одним столом по значимым событиям и стараются не поссориться. Однако в этот раз сделать это будет ещё труднее — в шоу дебютирует мама Паши.

Режиссёром третьего сезона «Праздников» вновь выступит Борис Дергачёв. К главным ролям также вернутся Мария Аронова, Виталий Хаев, Анастасия Калашникова, Яна Енжаева, Никита Павленко и Сергей Канаев.