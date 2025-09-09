Фильм «Заклятие: Последний обряд» показал лучший старт в истории хорроров

По итогам первого уикенда сборы фильма «Заклятие: Последний обряд» достигли отметки в $ 194 млн. После корректировки дебютных результатов лента сумела превысить прогнозы в полтора раза и доминирует в мировых чартах.

© Warner Bros.

Таким образом, четвёртая часть культовой серии показала самый успешный старт в истории фильмов ужасов. Ранее первую строчку уверенно держало «Оно» — хоррор по Стивену Кингу запустился в 2017 году с $ 190 млн. Учитывая такие высокие показатели, «Последний обряд» уже окупился и начал приносить студии Warner Bros. прибыль.

Четвёртая часть серии фильмов ужасов «Заклятие» продолжает историю семейства Уорренов, которые на этот раз изгоняют злых духов из дома семейства Смерл. Изначально лента должна была стать завершением франшизы, однако авторы уточнили, что речь идёт лишь об окончании первой фазы.