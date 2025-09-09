Начались съемки драмы «Девочки учатся бриться»

Стартовали съемки новой отечественной драмы про девяностые годы прошлого века "Девочки учатся бриться". Они проходят в Калининградской области.

Главные героини - семнадцатилетние подруги Миша и Тая, которые пытаются вырваться из тесных рамок провинциального городка. Миша бунтует через танцы и конфликты с матерью и ее молодым любовником, а робкая Тая ищет спасения в браке с иностранцем, организованном родителями.

В ролях: Мария Раскина, Екатерина Кузьмина, Анастасия Красовская, Ирина Пегова, Любовь Толкалина, Константин Белошапка, Ольга Сутулова, Александр Федоров и другие.

Фильм - полнометражный игровой дебют Ольги Панкратовой как режиссера, также она выступила соавтором сценария.

Премьера - в следующем году.