Умер художник-постановщик фильмов о Гарри Поттере Стюарт Крейг

Британский художник-постановщик Стюарт Крейг скончался в возрасте 83 лет. Известно, что он работал над всеми фильмами киносаги о Гарри Поттере. Печальную новость сообщила Британская гильдия художников-постановщиков.

© ТАСС/zuma

Ученик Крейга художник Ник Ламонт заявил, что постановщик умер 7 сентября после длительной болезни (он страдал от болезни Паркинсона).

Стюарт Крейг 11-кратный номинант и трехкратный обладатель премии «Оскар. Его удостоили награды за фильмы «Ганди (1982), «Опасные связи (1988) и «Английский пациент (1996).

Кроме того, Крейга шесть раз номинировали на приз Британской академии кино и телевизионных искусств (БАФТА) за первые шесть фильмов поттерианы. Он получил «Бронзовую маску БАФТА за фильмы «Человек-слон (1981), «Гарри Поттер и Кубок огня (2005) и «Фантастические твари и где они обитают (2017).

В сентябре 2024 года стало известно о смерти актрисы Мэгги Смит. Ей было 89 лет. Большую популярность завоевали ее роли в сериале «Аббатство Даунтон и саге о Гарри Поттере, где она воплотила образ профессора МакГонагалл.