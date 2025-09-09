От непутевого до героя. 70 лет фильму «Солдат Иван Бровкин»

9 сентября исполняется 70 лет со дня выхода на экраны фильма «Солдат Иван Бровкин». Музыкальная комедия Ивана Лукинского, снятая на легендарной Киностудии Горького, имела огромный успех у зрителей, которые тут же начали требовать продолжения истории.

© Кадр из фильма «Солдат Иван Бровкин»

Сценарий написал известный советский драматург Георгий Мдивани, чьи пьесы с успехом шли на сценах театров СССР. Вдохновением для него послужили наблюдения за жизнью в деревне и воспоминания о службе в армии. Мдивани стремился создать правдивую и искреннюю историю о простом и добром советском юноше.

Деревенский паренек Иван Бровкин считается непутевым. Попытка сделать из него шофера заканчивается утопленным в речке грузовиком, и только повестка в армию помогает Ивану избежать серьезных последствий. Но и на службе герой не сразу добивается успеха. Однако солдатская дружба и взаимовыручка, помощь и внимание командиров помогают ему измениться. В родную деревню он возвращается другим человеком — самостоятельным и ответственным. И уже в звании ефрейтора.

© Актеры Леонид Харитонов и Танат Жайлибеков, режиссер Иван Лукинский (в центре) на съемках фильма «Солдат Иван Бровкин». 1955 год

Съемки и актерский состав

За постановку взялся режиссер Иван Лукинский, перед этим снявший популярный детский фильм «Чук и Гек». На роль главного героя, Ивана Бровкина, пробовалось много актеров, но выбрали в итоге молодого артиста Леонида Харитонова. До этого он снялся всего в двух кинокартинах, но в «Школе мужества» Владимира Басова и Мстислава Корчагина — в главной роли. Для съемок актер занимался строевой подготовкой и учился водить трактор (он еще не мог знать, что этот навык ему очень пригодится, когда его герой отправится на целину).

Роль Ивана Бровкина оказалась для Харитонова звездной: и фильм, и персонаж стали настолько популярными, что актер не мог пройти по улице, не будучи узнанным. Причем некоторые зрители воспринимали Бровкина как вполне реального человека — жители Советского Союза даже писали письма не актеру, а собственно солдату.

© Леонид Харитонов. Кадр из фильма «Солдат Иван Бровкин». Режиссер Иван Лукинский. 1955 год

Полюбилась зрителям и Татьяна Пельтцер, сыгравшая мать Бровкина Евдокию Макаровну. Эта роль закрепила успех артистки после ее участия в знаменитом фильме-спектакле «Свадьба с приданым». Невесту Ивана, Любашу, сыграла Дая Смирнова. Фильм стал ее дебютной работой — на момент начала съемок она еще училась во Всесоюзном государственном институте кинематографии. Героиня Дае Смирновой не слишком нравилась, но она приняла участие и в съемках продолжения картины, а после перевелась с актерского факультета на сценарный и стала в итоге киноведом.

© Татьяна Пельтцер. Кадр из фильма «Солдат Иван Бровкин». Режиссер Иван Лукинский. 1955 год

Популярность фильму принесли не только яркие актерские работы, но и музыка Анатолия Лепина. Он также специально написал для фильма песни на стихи Алексея Фатьянова: «Ах, гармонь», «Шла с учений третья рота», «Если б гармошка умела» и другие. Композитор написал потом музыку и для продолжения фильма, работал также над такими картинами, как «Карнавальная ночь», «Девушка без адреса» и другими.

Армейские сцены снимали в Чернышевских казармах в Москве, а сельские эпизоды — в Тверской области, которая тогда называлась Калининской. В том же 1955 году на «Ленфильме» сняли фильм «Максим Перепелица» с очень похожим сюжетом (в нем, кстати, тоже была задействована Татьяна Пельтцер, после выхода этих двух комедий получившая звание заслуженной артистки). Главную роль в комедии Анатолия Граника исполнил Леонид Быков. Поначалу между двумя съемочными группами возникло некоторое недопонимание, но оно разрешилось, и впоследствии сходство не помешало обеим лентам завоевать любовь зрителей.

«Солдат Иван Бровкин» вышел на экраны 9 сентября 1955 года и быстро занял первое место в прокате. Картина имела ошеломительный успех: ее посмотрели более 40 миллионов зрителей. Всем не терпелось увидеть новые похождения полюбившегося героя. Создателям картины ничего не оставалось, как через три года снять продолжение с теми же персонажами — «Иван Бровкин на целине».

Киностудия Горького

На протяжении почти 110 лет Киностудия Горького была новатором в кинематографе. Именно здесь создали первые в истории отечественной киноиндустрии звуковой, цветной, музыкальный и трехмерный фильмы. В 1936 году киностудия первой в мире начала специализироваться на выпуске детского и юношеского кино. А 1950-1980-е стали временем ее расцвета, если судить по объемам производства, международным наградам и популярности фильмов у зрителей. В 1980-м картина «Пираты XX века» установила абсолютный рекорд в стране — ее посмотрели 90 миллионов человек.

За все время существования киностудия выпустила более 1120 фильмов, в числе которых «Семнадцать мгновений весны», «Офицеры», «…А зори здесь тихие», «Морозко», «Гостья из будущего», «Карнавал», «Три тополя на Плющихе», «Вам и не снилось…», «Три плюс два». На ее съемочных площадках работали выдающиеся режиссеры, среди которых Лев Кулешов, Яков Протазанов, Всеволод Пудовкин, Александр Роу, Сергей Герасимов, Василий Шукшин, Станислав Ростоцкий и Татьяна Лиознова.

© Оператор Валерий Гинзбург и режиссер Иван Лукинский на съемках фильма «Солдат Иван Бровкин»

Сейчас легендарная фабрика кино успешно возрождает производство. За последние пять лет игровые и неигровые ленты Киностудии Горького получили 50 наград и побывали в 18 странах мира, включая Австралию, Аргентину, Великобританию, Индию, Иран, Испанию, Италию, Китай, США, Францию и Японию.

Кроме того, Киностудия Горького организовала 16 кинофестивалей, пять выставок, три отраслевые конференции, поддержала четыре фестиваля музыки в кино, разработала четыре программы регулярных экскурсий, организовала для детей и подростков 36 творческих мастерских и интенсивов, 31 летнюю киносмену и кинолагерь, а также семь киноэкспедиций.