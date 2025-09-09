Вышел русский трейлер «Бэмби. Лесной кошмар» о мести олененка-мутанта

Опубликованы локализованные постер и трейлер (18+) хоррора "Бэмби. Лесной кошмар" по мотивам (очень сильно "по мотивам", как нетрудно догадаться) романа Феликса Зальтена.

Фильм входит во вселенную Риса Фрейк-Уотерфилда и Скотта Чемберса, где уже разместились ужастики "Винни-Пух: Кровь и мед" и "Питер Пэн. Кошмар в Нетландии" (оба - 18+).

По сюжету Бэмби мутировал и начал охоту, чтобы отомстить за смерть матери и друзей.

В ролях: Роксана Макки ("Игра престолов" - 18+), Расселл Джеффри Бэнкс ("Сверхъестественное. Разлом времени"), Том Мулрон ("Черное зеркало" - 18+), Самира Майти ("Красавица и чудовище" - 18+) и Никола Райт ("Дом Дракона" - 18+), Том Мулрон, Алекс Кук, Кэтрин Адамс, Юэн Бортвик, Адриан Рельф, Джозеф Гринвуд, Люк Кавендиш, Дэвид Амблер и другие.

Режиссер - Дэн Аллен ("Из недр земли")

Премьера в России - 16 октября.