Стивен Кинг назвал десять любимых фильмов

Стивен Кинг назвал 10 своих любимых фильмов
Знаменитый американский писатель Стивен Кинг назвал 10 своих любимых фильмов. Полный список автор опубликовал в соцсетях, отметив, что не стал включать в них культовые «Побег из Шоушенка», «Мизери» и «Зелёную милю», снятые по его книгам.
В список писателя вошли в основном известные ленты второй половины XX века: от «Крёстного отца» до «Дня сурка», «Челюстей» и «Близких контактов третьей степени» Стивена Спилберга.
Любимые фильмы Стивена Кинга
- «Колдун» (1977) — триллер Уильяма Фридкина.
- «Крёстный отец 2» (1974) — вторая часть культовой мафиозной трилогии Френсиса Копполы.
- «Побег» (1994) — криминальный триллер с Алеком Болдуином и Ким Бейсингер.
- «День сурка» (1993) — комедию с Биллом Мюрреем, который проживает один и тот же день.
- «Касабланка» (1942) — мелодрама с Ингрид Бергман.
- «Сокровища Сьерра Мадре» (1947) — знаменитое приключение Джона Хьюстона.
- «Челюсти» (1975) — культовый фильм ужасов Стивена Спилберга про акул-убийц.
- «Злые улицы» (1973) — триллер Мартина Скорсезе.
- «Близкие контакты третьей степени» (1977) — знаменитая фантастика Стивена Спилберга о вторжении НЛО.
- «Двойная страховка» (1944) — культовый нуар Билли Уайлдера.