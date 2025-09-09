Вышел трейлер нового триллера о маньяке "Как приручить лису" с Кириллом Кяро

Онлайн-кинотеатр Okko представил первый тизер сериала «Как приручить лису». Детективное шоу выйдет на стриминге уже этой осенью.

Видео доступно во VK-группе Онлайн-кинотеатр Okko. Права на видео принадлежат Okko.

Сюжет проекта расскажет историю зоопсихолога, который спасает жизнь странной замкнутой девушки Дины, но в результате сам становится подозреваемым в убийстве. Постепенно мужчина выясняет, что в округе уже больше 15 лет пропадают юные девушки, и только Дина может дать ключи к поимке маньяка.

Главные роли в проекте исполнили Кирилл Кяро («Далёкие близкие»), Максим Стоянов («Гив ми либерти»), Таисья Калинина («Один маленький ночной секрет»), Ксения Кутепова («Танец Дели») и другие. Шоураннером выступает Юлиана Закревская («Душегубы»).