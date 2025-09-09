Каким получился сериал «Газета»

В сети вышел сериал «Газета» от создателей ситкома «Офис»
На стриминге Peacock вышел сериал «Газета» — спин-офф хрестоматийного мокьюментари-ситкома «Офис». По сюжету та же команда документалистов, что следила за сотрудниками компании «Дандер Миффлин», берется за съемки проекта про загибающуюся газету «Толидский правдоруб». Одним из авторов шоу выступил создатель американского «Офиса» Грег Дэниелс, а в главной роли снялся Донал Глисон из «Звездных войн». Редактор отдела «Культура» Александр Обносов и кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков посмотрели сериал целиком — и делятся впечатлениями.
Павел Воронков (не смотрел «Офис»): От сериала «Газета» поступали смешанные сигналы. С одной стороны, незадолго до премьеры шоу передумали выпускать по серии в неделю и вместо этого решили дропнуть все десять эпизодов одним махом, что, как правило, не сулит ничего хорошего. С другой, за день до релиза «Газету» оптимистично продлили на второй сезон. В итоге, кажется, обошлось. Несмотря на комедийное утрирование, сериал вышел настолько жизненным, что в этом не стоило бы, наверное, признаваться публично, но раз уж здешнее издание зовется «Толидским правдорубом», не будем подставлять коллег. В последний раз такая радость узнавания была нам доступна лет пять назад, когда выходил мини-сериал Романа Волобуева «Просто представь, что мы знаем», — однако, положа руку на сердце, уже тогда там мало чему можно было по-настоящему радоваться, а за прошедшие годы лучше все, понятно, не стало.
От «Газеты» же (в том числе из-за дистанции размером с океан) на душе действительно делается как-то полегче и позвонче, хотя местами шоу, конечно, слишком уж напоминает избиение лежачего: печатной прессе и так тяжелее всего, а тут еще подтрунивают. Впрочем, тема журналистики, тем более американской, предполагает определенный идеалистический пафос, и в нужные моменты сериал «Газета» к нему без стеснения обращается, тем самым выдерживая баланс (объективность!). Тогда выясняется, что главное даже не профессионализм, а неутолимое и, будем честны, довольно нездоровое желание делать дело (внезапное пересечение с «Настоящим детективом»), остальное — приложится.
Я смотрел только пилотные серии британского и американского «Офисов», поэтому имею самое общее о них представление, но в случае «Газеты» это, кажется, только на руку, поскольку за девять огромных сезонов даже подобный юмор, есть подозрение, может страшно надоесть. С чистого же листа местные десять эпизодов заходят на ура, причем сезон такого размера воспринимается не урезанным, а концентрированным: романтическая линия, например, не размазана по нему тончайшим слоем — и с самого начала имеет какую-то редкую для жанра осязаемость. У Донала Глисона, который тут в некотором смысле изображает Илью Красильщика, нет того по-звездному магнетического присутствия в кадре, каким мог похвастаться Стив Карелл, но его герою, лишенному журналистского опыта и, соответственно, веса, это даже к лицу. Ситкомы из-за своей комфортной природы могут обладать очень терапевтическим эффектом — ну вот тут, например, можно заодно синдром самозванца подлечить.
Александр Обносов (смотрел «Офис» трижды): Стоит сразу обозначить: «Газета», конечно, хуже «Офиса». Как, впрочем, и миллион других ситкомов, которым не удалось достичь величия «Друзей», «Как я встретил вашу маму» и, собственно, шоу со Стивом Кареллом — не просто успешных проектов, но феноменов, навсегда изменивших поп-культуру. Адекватность комедии про сотрудников загнивающего издания, думается, правильнее рассматривать в контексте именно что спин-оффов, без которых (зачастую к сожалению) не обошлись знаковые представители жанра. И здесь «Газета» оказывается в выигрышном положении: если те же «Джоуи» и «Как я встретила вашего папу» бросали тень на свои альма-матер, то сериал с Доналом Глисоном относится к старшему брату с должным пиететом, не позоря его статус — и даже вполне себе работая вне его контекста. Подобное прежде случалось лишь единожды — в случае «Детства Шелдона».
«Офис» держался на двух столпах. Первым из них был безграничный талант Карелла, уникальное обаяние которого превратило вообще-то жуткого по своей сути персонажа в любимца аудитории и легитимизировало шутки категории «ту-мач». Вторым — история любви Джима и Пэм, настолько красивая, теплая, искренняя, что эти ваши «Дневники памяти» с «Титаниками» уже не что иное, как фейспалм, не вызывают. И тут вырисовывается крамольная достаточно мысль: заключительные сезоны «Офиса», где Майкл ушел в закат, а герои Джона Красински и Дженны Фишер погрязли в семейной рутине, в общей сумме даже уступают «Газете».
Спин-офф, безусловно, не может похвастаться таким искрометным юмором, какой был в оригинале, — действительно смешными выходят (за редкими исключениями) только эпизоды имени Оскара, перекочевавшего в «Толидский правдоруб» из «Дандер Миффлин». Зато с второстепенными персонажами полный порядок: тут они, в отличие от «Офиса», не служат лишь степлером, скрепляющим истории центральных героев, но сами являются центральными героями — со своими полноценными историями. Такая же ситуация и с романтической составляющей: за развитие двух (а возможно, даже трех) любовных линий переживаешь, будто это твои собственные отношения — местами неловкие, с трудностями, но настоящие.
Главное, впрочем, в другом. Я пересматривал «Офис» дважды — во время коронавируса и после тяжелого расставания с девушкой; многие мои друзья возвращались в Скрантон по ходу 2022 года. И в этом смысле «Газета» оказывается достойным преемником: если (когда) мир вновь заставит нас пронзительно кричать «ноу, гад, ноу, гад, плиз, ноу, ноу, ноу, ноооооу», у нас найдется еще одно уютное место доброй нормальности, где можно будет прийти в себя.
- Название: «Газета» (The Paper).
- Дата выхода: 4 сентября 2025 года.
- Где смотреть: Peacock.
- Продолжительность: 10 серий по 25 минут.
- Создатели: Грег Дэниелс и Майкл Коман.
- В ролях: Донал Глисон, Сабрина Импаччиаторе, Челси Фрай, Мелвин Грегг, Алекс Эдельман, Рамона Янг, Тим Ки, Оскар Нуньес.