Каким получился сериал «Газета»

На стриминге Peacock вышел сериал «Газета» — спин-офф хрестоматийного мокьюментари-ситкома «Офис». По сюжету та же команда документалистов, что следила за сотрудниками компании ​​«Дандер Миффлин», берется за съемки проекта про загибающуюся газету «Толидский правдоруб». Одним из авторов шоу выступил создатель американского «Офиса» Грег Дэниелс, а в главной роли снялся Донал Глисон из «Звездных войн». Редактор отдела «Культура» Александр Обносов и кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков посмотрели сериал целиком — и делятся впечатлениями.

© Кадр из трейлера

Павел Воронков (не смотрел «Офис»): От сериала «Газета» поступали смешанные сигналы. С одной стороны, незадолго до премьеры шоу передумали выпускать по серии в неделю и вместо этого решили дропнуть все десять эпизодов одним махом, что, как правило, не сулит ничего хорошего. С другой, за день до релиза «Газету» оптимистично продлили на второй сезон. В итоге, кажется, обошлось. Несмотря на комедийное утрирование, сериал вышел настолько жизненным, что в этом не стоило бы, наверное, признаваться публично, но раз уж здешнее издание зовется «Толидским правдорубом», не будем подставлять коллег. В последний раз такая радость узнавания была нам доступна лет пять назад, когда выходил мини-сериал Романа Волобуева «Просто представь, что мы знаем», — однако, положа руку на сердце, уже тогда там мало чему можно было по-настоящему радоваться, а за прошедшие годы лучше все, понятно, не стало.

От «Газеты» же (в том числе из-за дистанции размером с океан) на душе действительно делается как-то полегче и позвонче, хотя местами шоу, конечно, слишком уж напоминает избиение лежачего: печатной прессе и так тяжелее всего, а тут еще подтрунивают. Впрочем, тема журналистики, тем более американской, предполагает определенный идеалистический пафос, и в нужные моменты сериал «Газета» к нему без стеснения обращается, тем самым выдерживая баланс (объективность!). Тогда выясняется, что главное даже не профессионализм, а неутолимое и, будем честны, довольно нездоровое желание делать дело (внезапное пересечение с «Настоящим детективом»), остальное — приложится.

Я смотрел только пилотные серии британского и американского «Офисов», поэтому имею самое общее о них представление, но в случае «Газеты» это, кажется, только на руку, поскольку за девять огромных сезонов даже подобный юмор, есть подозрение, может страшно надоесть. С чистого же листа местные десять эпизодов заходят на ура, причем сезон такого размера воспринимается не урезанным, а концентрированным: романтическая линия, например, не размазана по нему тончайшим слоем — и с самого начала имеет какую-то редкую для жанра осязаемость. У Донала Глисона, который тут в некотором смысле изображает Илью Красильщика, нет того по-звездному магнетического присутствия в кадре, каким мог похвастаться Стив Карелл, но его герою, лишенному журналистского опыта и, соответственно, веса, это даже к лицу. Ситкомы из-за своей комфортной природы могут обладать очень терапевтическим эффектом — ну вот тут, например, можно заодно синдром самозванца подлечить.

Александр Обносов (смотрел «Офис» трижды): Стоит сразу обозначить: «Газета», конечно, хуже «Офиса». Как, впрочем, и миллион других ситкомов, которым не удалось достичь величия «Друзей», «Как я встретил вашу маму» и, собственно, шоу со Стивом Кареллом — не просто успешных проектов, но феноменов, навсегда изменивших поп-культуру. Адекватность комедии про сотрудников загнивающего издания, думается, правильнее рассматривать в контексте именно что спин-оффов, без которых (зачастую к сожалению) не обошлись знаковые представители жанра. И здесь «Газета» оказывается в выигрышном положении: если те же «Джоуи» и «Как я встретила вашего папу» бросали тень на свои альма-матер, то сериал с Доналом Глисоном относится к старшему брату с должным пиететом, не позоря его статус — и даже вполне себе работая вне его контекста. Подобное прежде случалось лишь единожды — в случае «Детства Шелдона».

«Офис» держался на двух столпах. Первым из них был безграничный талант Карелла, уникальное обаяние которого превратило вообще-то жуткого по своей сути персонажа в любимца аудитории и легитимизировало шутки категории «ту-мач». Вторым — история любви Джима и Пэм, настолько красивая, теплая, искренняя, что эти ваши «Дневники памяти» с «Титаниками» уже не что иное, как фейспалм, не вызывают. И тут вырисовывается крамольная достаточно мысль: заключительные сезоны «Офиса», где Майкл ушел в закат, а герои Джона Красински и Дженны Фишер погрязли в семейной рутине, в общей сумме даже уступают «Газете».

Спин-офф, безусловно, не может похвастаться таким искрометным юмором, какой был в оригинале, — действительно смешными выходят (за редкими исключениями) только эпизоды имени Оскара, перекочевавшего в «Толидский правдоруб» из «Дандер Миффлин». Зато с второстепенными персонажами полный порядок: тут они, в отличие от «Офиса», не служат лишь степлером, скрепляющим истории центральных героев, но сами являются центральными героями — со своими полноценными историями. Такая же ситуация и с романтической составляющей: за развитие двух (а возможно, даже трех) любовных линий переживаешь, будто это твои собственные отношения — местами неловкие, с трудностями, но настоящие.

Главное, впрочем, в другом. Я пересматривал «Офис» дважды — во время коронавируса и после тяжелого расставания с девушкой; многие мои друзья возвращались в Скрантон по ходу 2022 года. И в этом смысле «Газета» оказывается достойным преемником: если (когда) мир вновь заставит нас пронзительно кричать «ноу, гад, ноу, гад, плиз, ноу, ноу, ноу, ноооооу», у нас найдется еще одно уютное место доброй нормальности, где можно будет прийти в себя.