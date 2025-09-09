Певица Долина заявила, что певец Shaman победит на конкурсе "Интервидение"

ОАЭ выбрали музыканта, который будет представлять страну на "Интервидении". Об этом сообщила пресс-служба международного музыкального конкурса. От ОАЭ на "Интервидении" выступит академический музыкант и вокалист Саиф Аль-Али. "Саиф уже успел оставить заметный след в современной музыке родной страны и за ер пределами. Обладая изысканным музыкальным вкусом, он черпает вдохновение у таких классиков арабской песни, как знаменитый египетский певец и композитор Мухаммед Абд Аль-Ваххаб, а также легендарная египетская певица, автор песен и актриса Умм Кульсум", - рассказали представители "Интервидения". Саиф Аль-Али владеет фортепиано и удом - прототипом европейской лютни. Арабский певец стал последним в списке участников "Интервидения". Международный песенный конкурс "Интервидение" пройдет в России в 2025 году. Среди стран-участниц фестиваля - Индия, Казахстан, Китай, Колумбия, Сербия, Узбекистан, ЮАР, США и другие. Недавно американский певец Брэндон Ховард раскрыл, какую песню представит на "Интервидении".