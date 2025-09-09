Топ-50 смешных и остроумных картин

Комедии — киножанр, который неизменно пользуется популярностью у зрителей по всему миру: не случайно самыми кассовыми фильмами 2024-го стали анимационная комедия «Головоломка 2» и комедийный боевик «Дэдпул и Росомаха». А первая комедия — «Политый поливальщик» братьев Люмьер — вышла еще в 1895 году. «Лента.ру» публикует топ-50 самых смешных фильмов всех времен: от черно-белых картин, вышедших в начале XX века, до современных комедий, которые только недавно приобрели статус культовых.

«Шерлок младший»

Год выхода: 1924

Оригинальное название: Sherlock Jr.

Режиссер: Бастер Китон

Жанр: детективная комедия, фэнтези

Сколько идет: 45 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.1 и 8.2

В главных ролях: Бастер Китон, Кэтрин МакГуайр, Джо Китон, Эрвин Коннелли

Классика комедий, которая вышла более ста лет назад, но до сих пор смотрится изобретательно и смешно. Режиссером картины выступил британский комик Бастер Китон — он же сыграл в картине главную роль.

Простой киномеханик Китон (Бастер Китон) мечтает о карьере сыщика. Он сражается за сердце любимой девушки, но проигрывает коварному сопернику. Негодяй обворовывает девушку и дарит ей эффектный подарок на ее же деньги, а в воровстве в итоге обвиняют Китона. Расстроенный киномеханик засыпает на киносеансе и попадает внутрь фильма — теперь он, Шерлок младший, должен раскрыть настоящее преступление.

Год выхода: 1939

Оригинальное название: Ninotchka

Режиссер: Эрнст Любич

Жанр: комедия, мелодрама

Сколько идет: 1 час 50 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.7 и 7.8

В главных ролях: Грета Гарбо, Мелвин Дуглас, Ина Клер, Бела Лугоши

Черно-белый ромком, который чем-то напоминает недавнего триумфатора премии «Оскар» — «Анору» Шона Бейкера. В главной роли — легендарная Грета Гарбо. «Ниночка» стала ее первым комедийным проектом.

Три посланника из СССР прибывают в Париж с важной миссией. Они должны продать иностранцам драгоценности, которые до революции принадлежали российской княгине.

Париж производит на советских граждан неизгладимое впечатление: мужчины забывают о задании и начинают наслаждаться прелестями капиталистической жизни. Вскоре во Францию прибывает строгая партработница Нина Якушева (Грета Гарбо) — она должна вернуть загулявших товарищей на родину.

Год выхода: 1940

Оригинальное название: The Great Dictator

Режиссер: Чарльз Чаплин

Жанр: комедия, военная драма

Сколько идет: 2 часа 5 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.1 и 8.4

В главных ролях: Чарльз Чаплин, Джек Оуки, Реджинальд Гардинер, Генри Дэниелл

Смелая политическая сатира в первом полностью звуковом фильме Чарли Чаплина.

В годы Первой мировой войны простой цирюльник-еврей (Чарли Чаплин) доблестно сражался за свою родину — вымышленную страну Томанию. Во время одного из сражений он получил серьезную травму и потерял память. Прошли годы, и к власти в Томании пришел жестокий диктатор Аденоид Хинхель (тоже Чарли Чаплин).

Вышедший из больницы цирюльник возвращается на работу. Он не догадывается о двух очень важных вещах. Во-первых, жизнь в Томании изменилась до неузнаваемости. Во-вторых, главный герой как две капли воды похож на ненавидящего евреев Хинхеля.

Год выхода: 1959

Оригинальное название: Some Like It Hot

Режиссер: Билли Уайлдер

Жанр: криминальная комедия, мелодрама

Сколько идет: 1 час 59 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.4 и 8.2

В главных ролях: Мэрилин Монро, Тони Кертис, Джек Леммон, Джордж Рафт

Опережающая время смелая американская комедия, которая с юмором ломает гендерные стереотипы. Финальная фраза, звучащая в картине, — «У каждого свои недостатки» — стала крылатой и в США, и в России.

Саксофонист Джо (Тони Кертис) и контрабасист Джерри (Джек Леммон) видят то, что не должны были: на их глазах бандиты жестоко расправляются с информатором ФСБ. В итоге музыканты сами становятся мишенью для гангстеров. Единственный способ скрыться от преследования — сбежать во Флориду, переодевшись в женские платья, и начать новую жизнь как подруги-музыкантши Джозефина и Дафна.

Год выхода: 1960

Оригинальное название: The Apartment

Режиссер: Билли Уайлдер

Жанр: комедия, мелодрама, драма

Сколько идет: 2 часа 5 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.0 и 8.3

В главных ролях: Джек Леммон, Ширли Маклейн, Фред Макмюррей, Рэй Уолстон

Черно-белый ромком, удостоившийся пяти премий «Оскар».

Тихий и неприметный Си Си Бакстер (Джек Леммон) работает в страховой компании. Одинокий мужчина снимает небольшую квартиру в самом центре Нью-Йорка, чтобы быстрее добираться до работы. Жилье Бакстера впечатляет его начальство: квартира идеально подходит для тайных свиданий.

Руководство предлагает робкому клерку сделку: его квартиру используют для встреч с любовницами, а взамен Бакстер получает одно повышение за другим. Дела идут довольно неплохо, пока Бакстер не влюбляется в лифтершу Фрэн (Ширли Маклейн). Он не подозревает, что у обаятельной девушки уже есть роман — и не абы с кем, а с директором фирмы мистером Шелдрейком (Фред Макмюррей).

Год выхода: 1964

Оригинальное название: Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb

Режиссер: Стэнли Кубрик

Жанр: комедия, фантастический триллер

Сколько идет: 1 час 35 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.0 и 8.3

В главных ролях: Питер Селлерс, Джордж К. Скотт, Стерлинг Хейден, Кинен Уинн

Политическая сатира от Стэнли Кубрика в самый разгар холодной войны.

Американский генерал Джек Д. Риппер (Стерлинг Хейден) уверен, что коварные советские коммунисты вот-вот атакуют его славную родину. Чтобы спасти США, Риппер решает действовать на опережение и самовольно отправляет в воздушное пространство СССР бомбардировщики с ядерным оружием.

Ситуацию пытается исправить президент США Меркин Маффли (Питер Селлерс) — он собирает чрезвычайное совещание в Пентагоне. Среди советников — советский посол Алексей Десадов (Питер Булл), агрессивный генерал Тергидсон (Джордж К. Скотт) и выходец из нацистской Германии, ученый доктор Стрейнджлав (тоже Питер Селлерс).

«Выпускник»

Год выхода: 1967

Оригинальное название: The Graduate

Режиссер: Майк Николс

Жанр: комедия, драма, мелодрама

Сколько идет: 1 час 45 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.9 и 8.0

В главных ролях: Дастин Хоффман, Энн Бэнкрофт, Кэтрин Росс, Уильям Дэниелс

Фильм, который принес известность Дастину Хоффману.

Отучившийся в колледже Бенджамин Брэддок (Дастин Хоффман) возвращается домой. Родители с размахом отмечают успех сына, но тот, кажется, совсем не рад происходящему. Ситуация усугубляется, когда на Бена обращает внимание миссис Робинсон (Энн Бэнкрофт) — супруга отцовского коллеги.

Властная женщина с легкостью соблазняет наивного двадцатилетнего парня. Смущенный Бен не понимает, как противостоять влиянию своей возрастной любовницы, пока не влюбляется в ее очаровательную дочь Элейн (Кэтрин Росс).

«А теперь нечто совсем иное»

Год выхода: 1971

Оригинальное название: And Now for Something Completely Different

Режиссеры: Йен МакНотон

Жанр: комедия

Сколько идет: 1 час 28 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.7 и 7.5

В главных ролях: Грэм Чепмен, Джон Клиз, Терри Гиллиам, Эрик Айдл

Первый полнометражный фильм легендарной группы комиков «Монти Пайтон». Шестеро юмористов прославились своими сюрреаличными скетчами, которые выходили на британском ТВ в начале семидесятых.

По сути, «А теперь нечто совсем иное» — это компиляция лучших моментов из первых двух сезонов шоу «Летающий цирк Монти Пайтона». Абсурдные скетчи здесь смешиваются с не менее абсурдными анимационными вставками. За происходящим на экране порой трудно уследить — правда, на качество юмора это никак не влияет.

Через четыре года после полнометражного дебюта комики из «Монти Пайтона» выпустили еще один фильм — «Монти Пайтон и Священный Грааль». Это уже на набор скетчей, а цельная история, пародирующая британские мифы о короле Артуре.

«Укрощение строптивого»

Год выхода: 1980

Оригинальное название: Il bisbetico domato

Режиссеры: Франко Кастеллано и Джузеппе Мочча

Жанр: комедия, мелодрама

Сколько идет: 1 час 47 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.4 и 7.6

В главных ролях: Адриано Челентано, Орнелла Мути, Эдит Питерс, Пиппо Сантонастасо

Культовая комедийная мелодрама с Адриано Челентано и Орнеллой Мути. Итальянский колорит, яркие герои и красивая история любви.

Сорокалетний фермер Элиа Кодоньо (Адриано Челентано) живет в небольшой итальянской деревне. Он имеет крайне скверный характер, интересуется только своей работой и резко отвергает мысли о женитьбе.

Однажды на пороге Элии появляется очаровательная двадцатипятилетняя Лиза (Орнелла Мути). Ее машина сломалась, а одежда промокла под дождем. Элиа без удовольствия разрешает девушке остаться в его доме на ночь. Увидев, насколько суров приютивший ее мужчина, азартная Лиза решает с ним пофлиртовать.

Год выхода: 1980

Оригинальное название: Airplane!

Режиссеры: Джим Абрахамс, Дэвид Цукер и Джерри Цукер

Жанр: комедия

Сколько идет: 1 час 28 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.4 и 7.7

В главных ролях: Роберт Хейз, Джули Хэгерти, Питер Грейвз, Ллойд Бриджес

Слегка абсурдная пародия на классические фильмы-катастрофы. Колоритные персонажи, комичные ситуации и отсылки к американским кинохитам.

Отставной военный летчик Тед Страйкер (Роберт Хейз) пытается вернуть свою девушку, стюардессу Илейн (Джули Хэгерти). Для этого он перебарывает свой страх полетов (после возвращения с войны Тед страдает ПТСР) и садится на рейс, которым летит возлюбленная.

Во время полета происходит непредвиденное: пилоты самолета, страдающие от пищевого отравления, не могут управлять воздушным судном, а автопилот выходит из строя. Испуганному Теду приходится спасать пассажиров — он пытается посадить самолет под аккомпанемент паникующих пассажиров и сумасбродных диспетчеров.

Год выхода: 1984

Оригинальное название: Beverly Hills Cop

Режиссер: Мартин Брест

Жанр: комедия, дететкив, криминальный боевик

Сколько идет: 1 час 45 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.6 и 7.4

В главных ролях: Эдди Мерфи, Джадж Райнхолд, Джон Эштон, Лиза Эйльбахер

Детективная комедия с Эдди Мерфи в роли безрассудного копа. В 2024 году «Полицейского из Беверли-Хиллз» внесли в список кинематографического достояния США.

Дерзкий полицейский Аксель Фоули (Эдди Мерфи) привык работать по своим правилам. Однажды он возвращается домой и обнаруживает в квартире своего давнего друга Майки Мандино (Джеймс Руссо). Майки пытается рассказать Акселю что-то важное, но не успевает — его лишают жизни неизвестные. Вопреки запретам начальства Фоули отправляется в Лос-Анджелес и начинает собственное расследование.

Год выхода: 1987

Оригинальное название: Raising Arizona

Режиссер: Джоэл Коэн и Итан Коэн

Жанр: криминальная комедия, приключения

Сколько идет: 1 час 34 минуты

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.0 и 7.3

В главных ролях: Николас Кейдж, Холли Хантер, Трей Уилсон, Джон Гудман

Фарсовая комедия братьев Коэн с Николасом Кейджем в роли вора, который пытается стать хорошим отцом.

Полицейская Эдвина (Холли Хантер) так часто задерживала вора-рецидивиста Хая (Николас Кейдж), что грабитель успел в нее влюбиться. В итоге Хай отошел от дел и взял Эд в жены. Счастье молодых омрачало только одно обстоятельство — Эдвина не могла иметь детей, а Хай не мог стать приемным родителем из-за темного прошлого.

Мечтающие о детях супруги нашли весьма необычный выход из ситуации — они решили просто похитить чужого младенца. Воспитание ребенка омрачает появление бывших подельников Хая.

Год выхода: 1988

Оригинальное название: Big

Режиссер: Пенни Маршалл

Жанр: фэнтези, комедия, мелодрама, для всей семьи

Сколько идет: 1 час 44 минуты

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.9 и 7.3

В главных ролях: Том Хэнкс, Элизабет Перкинс, Роберт Лоджа, Джон Херд

Легкая и непосредственная комедия с обаятельным Томом Хэнксом.

Джошуа Баскин (Дэвид Москоу) — обычный тринадцатилетний мальчик, который устал от подростковых комплексов и мечтает поскорее стать взрослым. Однажды желание Джоша магическим образом сбывается — проснувшись, мальчик обнаруживает, что теперь выглядит как тридцатилетний мужчина (Том Хэнкс).

Перевоплощение Джоша пугает его мать, и мальчику в теле мужчины приходится бежать в Нью-Йорк. Взрослая жизнь оказывается сложнее, чем казалось подростку. В итоге Джош устраивается в фирму по производству детских игрушек. Его непосредственность и креативный подход к работе быстро выводят бизнес на новый уровень.

Год выхода: 1988

Оригинальное название: Coming to America

Режиссер: Джон Лэндис

Жанр: комедия, мелодрама

Сколько идет: 1 час 57 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.7 и 7.1

В главных ролях: Эдди Мерфи, Арсенио Холл, Джеймс Эрл Джонс, Мэдж Синклер

Принц Аким (Эдди Мерфи) из несуществующего африканского королевства Замунда приезжает в США. Здесь наследник трона должен отыскать себе невесту. Правда, есть одно существенное условие: будущая супруга не должна знать о знатном происхождении Акима.

В нью-йоркской церкви принц знакомится с простой девушкой Лизой (Шэри Хидли) и сразу же в нее влюбляется. Лиза работает в местной забегаловке. Чтобы узнать потенциальную супругу поближе, Аким устраивается уборщиком в это же заведение.

Год выхода: 1988

Оригинальное название: Beetlejuice

Режиссер: Тим Бертон

Жанр: фэнтези, комедия, ужасы

Сколько идет: 1 час 32 минуты

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.4 и 7.4

В главных ролях: Алек Болдуин, Джина Дэвис, Майкл Китон, Вайнона Райдер

Мрачный комедийный ужастик от Тима Бертона. Майкл Китон в роли безумно обаятельного демона в полосатом костюме. Осенью 2024-го в прокат вышло продолжение культового фильма — «Битлджус Битлджус».

Адам (Алек Болдуин) и Барбара Мейтленд (Джина Дэвис) проводят отпуск в своем большом загородном доме. Счастливую жизнь влюбленных прерывает автомобильная авария. Мейтленды превращаются в призраков, а их дом продают с молотка.

Новыми владельцами особняка становится семья Дитц: респектабельный Чарльз (Джеффри Джонс), его угрюмая дочь от первого брака Лидия (Вайнона Райдер) и новая супруга Делия (Кэтрин О’Хара). Когда экспрессивная Делия начинает превращать дом в арт-объект, Адам и Барбара понимают, что надо что-то делать. Они обращаются за помощью к Битлджусу (Майкл Китон) — жуткому и очень грубому полтергейсту, который обещает навсегда избавить дом от живых обитателей.

«Когда Гарри встретил Салли»

Год выхода: 1989

Оригинальное название: When Harry Met Sally...

Режиссер: Роб Райнер

Жанр: мелодрама, комедия

Сколько идет: 1 час 35 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.7 и 7.7

В главных ролях: Билли Кристал, Мег Райан, Кэрри Фишер, Бруно Керби

Теплая романтическая комедия о двух непохожих людях, которые постепенно сближаются.

В 1977 году выпускники Чикагского университета Гарри Бернс (Билли Кристал) и Салли Олбрайт (Мег Райан) обсуждают свои взгляды на отношения. Гарри не верит в дружбу между мужчиной и женщиной, а Салли, наоборот, уверена, что это возможно.

На протяжении последующих десяти лет жизнь разводит и вновь сводит героев — они делятся подробностями своей личной жизни и пытаются стать друзьями. В итоге Гарри и Салли удается наладить отношения, правда, через некоторое время их дружба перерастает в нечто большее.

Год выхода: 1990

Оригинальное название: Home Alone

Режиссер: Крис Коламбус

Жанр: комедия, для всей семьи

Сколько идет: 1 час 43 минуты

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.3 и 7.7

В главных ролях: Маколей Калкин, Джо Пеши, Дэниел Стерн, Кэтрин О’Хара

Комедийная классика, ставшая одним из символов американского Рождества (да и отечественного Нового года тоже).

Многодетная американская семья МакКалистеров отправляется в Европу на Рождество. Шумные сборы заканчиваются нелепой ошибкой — в суете родители забывают дома своего младшего сына. Восьмилетний Кевин (Маколей Калкин) наслаждается одиночеством, пока в его планы не вмешиваются «мокрые бандиты». Воры Гарри (Джо Пеши) и Марв (Дэниел Стерн) планируют обчистить дом, хозяева которого уехали на праздники. Грабители даже не подозревают, на что способен изобретательный восьмилетний мальчик, объявивший им войну.

Год выхода: 1993

Оригинальное название: Mrs. Doubtfire

Режиссер: Крис Коламбус

Жанр: комедия, драма

Сколько идет: 2 часа 5 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.7 и 7.1

В главных ролях: Робин Уильямс, Салли Филд, Пирс Броснан, Харви Файерстин

В жизни актера Дэниэла Хилларда (Робин Уильямс) начинается настоящая черная полоса: его увольняют с работы, а жена Миранда (Салли Филд) подает на развод и запрещает бывшему супругу общаться с детьми.

Чтобы иметь возможность видеть сына Кристофера (Мэттью Лоуренс) и дочерей Лидию (Лиза Джейкаб) и Натали (Мара Уилсон), Дэниэл решает схитрить. От переодевается в женское платье и приходит к Миранде под видом пожилой домработницы миссис Даутфайр. Поначалу обман работает хорошо, но вскоре Дэниэл понимает, что скрывать свою настоящую личность не так-то просто.

Год выхода: 1993

Оригинальное название: Groundhog Day

Режиссер: Харольд Рэмис

Жанр: комедия, драма, фэнтези, мелодрама

Сколько идет: 1 час 41 минута

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.1 и 8.0

В главных ролях: Билл Мюррей, Энди Макдауэлл, Крис Эллиот, Стивен Тоболовски

Телерепортер Фил Коннорс (Билл Мюррей) в очередной раз приезжает в небольшой американский городок Панксатони. Из года в год здесь отмечают День сурка. Местные жители ждут, пока зверек вылезет из своей норы, а потом предсказывают наступление весны по его поведению.

Уставший Фил мечтает, чтобы нудное мероприятие поскорее закончилось, но вместо этого попадает во временную петлю и застревает в Дне сурка. Теперь каждое утро он видит на календаре одну и ту же дату — 2 февраля…

Год выхода: 1994

Оригинальное название: Dumb and Dumber

Режиссеры: Питер Фаррелли и Бобби Фаррелли

Жанр: комедия

Сколько идет: 1 час 47 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.2 и 7.3

В главных ролях: Джим Керри, Джефф Дэниелс, Лорен Холли, Майк Старр

Двое балбесов-неудачников отправляются в путешествие по США. Блестящий актерский дуэт Джима Керри и Джеффа Дэниэлса.

Ллойд Кристмас (Джим Керри) работает водителем лимузина и не ждет от жизни никаких чудес. Однажды он подвозит до аэропорта очаровательную Мэри (Лорен Холли), которая летит к своей семье. Ллойд замечает, что Мэри оставила в терминале какой-то кейс. Кристмас пытается вернуть забытую вещь владелице, но ее самолет улетает.

Ллойд обращается за помощью к своему другу Гарри (Джефф Дэниэлс). Мужчины, оставшиеся без работы, решают отыскать Мэри, вернуть ей чемодан, а в награду попросить о помощи с трудоустройством. Наивные Гарри и Ллойд не подозревают, что в кейсе находится крупная сумма денег — ее должны были получить бандиты, похитившие мужа Мэри.

«Не грози Южному централу, попивая сок у себя в квартале»

Год выхода: 1996

Оригинальное название: Don't Be a Menace to South Central While Drinking Your Juice in the Hood

Режиссер: Пэрис Барклай

Жанр: криминальная комедия

Сколько идет: 1 час 29 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.2 и 6.5

В главных ролях: Шон Уайанс, Марлон Уайанс, Трэйси Черелл Джонс, Крис Спенсер

Сатирическая и довольно абсурдная комедия, которая пародирует все стереотипы о жизни чернокожей молодежи в США. Сквозного сюжета у фильма нет — это просто набор забавных сцен из жизни парня, который попадает в американское гетто.

Молодой и дерзкий Пепельница (Шон Уайанс) приезжает в Южный централ — преступный район Лос-Анджелеса. Здесь живет отец Пепельницы (Ламард Дж. Тейт) — мудрый мужчина, который на два года младше, чем его собственный сын, бабуля Пепельницы (Хелен Мартин) — любительница марихуаны и брейк-данса и его кузен Лок Дог (Марлон Уайанс) — серьезный гангстер, у которого в арсенале есть настоящая ядерная боеголовка. Именно здесь Пепельница должен стать настоящим мужчиной.

Год выхода: 1998

Оригинальное название: The Big Lebowski

Режиссеры: Джоэл Коэн и Итан Коэн

Жанр: криминальная комедия

Сколько идет: 1 час 57 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.8 и 8.1

В главных ролях: Джефф Бриджес, Джон Гудман, Джулианна Мур, Стив Бушеми

Местами сумбурная и очень смешная комедия, иронизирующая над канонами детективного жанра.

Джефф Лебовски (Джефф Бриджес), или просто Чувак, ведет счастливую жизнь: целыми днями играет в боулинг и пьет алкоголь. Привычные будни Чувака разрушают бандиты, которые охотятся за миллионером с такой же фамилией. Гангстеры не понимают, что напали на след другого Лебовски и требуют у него выкуп за чужую жену. В итоге на связь с Чуваком выходит его богатый однофамилец.

Год выхода: 1999

Оригинальное название: American Pie

Режиссеры: Пол Вайц и Крис Вайц

Жанр: комедия

Сколько идет: 1 час 36 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.2 и 7.0

В главных ролях: Джейсон Биггз, Крис Клейн, Томас Иэн Николас, Эдди Кэй Томас

Комедийная классика от братьев Вайц. Некоторые шутки могут показаться слишком похабными, зато герои здесь выглядят максимально живыми и искренними.

Сюжет вращается вокруг четырех друзей-старшеклассников: заучки Джима (Джейсон Биггз), спортсмена Криса (Крис Клейн), рассудительного Кевина (Томас Йен Николас) и интеллектуала Пола (Эдди Кэй Томас). Узнав о том, что их непопулярный одноклассник Чак Шерман (Крис Оуэн) уже лишился девственности, друзья заключают договор: они обязуются переспать с кем-нибудь до школьного выпускного.

Год выхода: 2000

Оригинальное название: Scary Movie

Режиссер: Кинен Айвори Уайанс

Жанр: комедия, ужасы

Сколько идет: 1 час 28 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.0 и 6.3

В главных ролях: Анна Фэрис, Джон Абрахамс, Марлон Уайанс, Дейв Шеридан

Пародийный хоррор, который мастерски утрирует все классические приемы, характерные для жанра. Здесь есть и внезапная автомобильная трагедия, и странные подброшенные записки, и звонки с угрозами. Главный злодей, естественно, маньяк в жуткой маске, который по одному истребляет наивных подростков.

Дрю Деккер (Кармен Электра) пытается спастись от маньяка, но погибает под колесами машины собственного отца. Ее знакомая Сидни Кэмпбэлл (Анна Фэрис) обсуждает произошедшее со своими друзьями. Оказывается, Дрю ушла из жизни ровно через год после того, как Сидни и ее друзья точно так же сбили пешехода. Вскоре с компанией молодых людей начинает происходить что-то странное…

Год выхода: 2001

Оригинальное название: Zoolander

Режиссер: Бен Стиллер

Жанр: комедия

Сколько идет: 1 час 30 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 6.1 и 6.5

В главных ролях: Бен Стиллер, Оуэн Уилсон, Кристин Тейлор, Уилл Феррелл

Комедия Бена Стиллера, сцены из которой разошлись на мемы в начале 2023 года. Комичная история мужчины-модели, который пытается отыскать смысл жизни.

Успешный и обаятельный Дерек Зуландер (Бен Стиллер) уже несколько лет удерживает звание самой популярной модели в мире. Правда, на последней церемонии награждения все изменилось: лучшим мужчиной-моделью признали конкурента Зуландера, дерзкого новичка Хэнсела Макдональда (Оуэн Уилсон).

Когда лучшие друзья Дерека по нелепой случайности лишаются жизни, Зуландер решает переосмыслить всю свою жизнь. Вскоре он понимает, что его пытаются втянуть в опасную политическую игру.

«Брюс Всемогущий»

Год выхода: 2003

Оригинальное название: Bruce Almighty

Режиссер: Том Шэдьяк

Жанр: комедия, фэнтези, драма

Сколько идет: 1 час 37 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.7 и 6.8

В главных ролях: Джим Керри, Морган Фриман, Дженнифер Энистон, Филип Бейкер Холл

Брюс Нолан (Джим Керри) — талантливый журналист, который снимает добрые и смешные репортажи. Зрители любят Брюса и даже не подозревают, что за улыбчивой маской скрывается уставший от всего пессимист. Брюса не радует ни работа, ни любимая девушка Грейс. Все окончательно идет под откос, когда Нолан упускает заветное повышение и теряет работу. Разочарованный Брюс винит Бога во всех своих неудачах.

К удивлению репортера, Бог (Морган Фриман) решает лично ответить на его претензии. Всевышний предлагает Нолану сделку: на одну неделю Брюс получит безграничную силу и будет выполнять божественную работу, пока сам Бог отправится в отпуск.

Год выхода: 2004

Оригинальное название: EuroTrip

Режиссеры: Джефф Шаффер, Алек Берг и Дэвид Мэндел

Жанр: комедия

Сколько идет: 1 час 30 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.6 и 6.6

В главных ролях: Скотт Мехловиц, Джейкоб Питтс, Мишель Трахтенберг, Трэвис Уэстер

Путешествие по Европе глазами не очень сообразительных американских подростков. Самые популярные стереотипы о европейских столицах становятся источником нелепых и очень смешных сцен.

Недавно выпустившийся из школы американец Скотт Томас (Скотт Мехловиц) находит себе друга по переписке — немца Майка. Вскоре он узнает, что общается не с Майком, а с обаятельной Мике (Джессика Берс), которая уже успела влюбиться в Скотта. Чтобы встретиться с немецкой красавицей, Скотт и его школьные друзья отправляются в путешествие по Европе.

Год выхода: 2004

Оригинальное название: Mean Girls

Режиссер: Марк Уотерс

Жанр: комедия

Сколько идет: 1 час 37 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.0 и 7.1

В главных ролях: Линдси Лохан, Рэйчел Макадамс, Лиззи Каплан, Лэйси Шабер

Подростковая комедия с Линдси Лохан в главной роли. Фильм стал настоящей киноклассикой нулевых, а в 2018-м по его мотивам даже выпустили мюзикл.

Пятнадцатилетняя Кэйди Хэрон (Линдси Лохан) переезжает в Америку из Африки вместе со своими родителями-зоологами. Она поступает в местную школу, где узнает о существовании «Баунти» — группы, в которую входят три самые популярные старшеклассницы.

Глава «Баунти», высокомерная Реджина Джордж (Рэйчел Макадамс), издевается над новой подругой Кэйди, девочкой-изгоем Дженис (Лиззи Каплан). Чтобы защитить Дженис, Кэйди решает подружиться с «Баунти», разузнать секреты Реджины и использовать их против заносчивой школьной королевы.

«Сорокалетний девственник»

Год выхода: 2005

Оригинальное название: The 40 Year Old Virgin

Режиссер: Джадд Апатоу

Жанр: комедия, мелодрама

Сколько идет: 1 час 56 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 6.5 и 7.1

В главных ролях: Стив Карелл, Кэтрин Кинер, Пол Радд, Романи Малко

Энди Стицеру (Стив Карелл) сорок лет. У него есть неплохая работа, хорошие друзья и внушительная коллекция комиксов. Для счастливой жизни не хватает только одного — секса. К сорока годам Энди так и не лишился девственности и очень из-за этого переживает.

Узнавшие о проблеме друзья решают помочь Энди, но все их попытки заканчиваются неудачей. Все меняется, когда Стицер знакомится с матерью троих детей по имени Триш (Кэтрин Кинер). Герои быстро начинают встречаться, но Энди все еще боится близости и скрывает от возлюбленной правду.

«Сенсация»

Год выхода: 2006

Оригинальное название: Scoop

Режиссер: Вуди Аллен

Жанр: комедия, криминальный детектив, фэнтези

Сколько идет: 1 час 36 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.1 и 6.6

В главных ролях: Скарлетт Йоханссон, Хью Джекман, Ромола Гарай, Иэн Макшейн

Комедийный триллер от Вуди Аллена. Главные роли в картине исполняют Хью Джекман и Скарлетт Йоханссон.

Журналист Джо Стромбел (Иэн Макшейн) наконец-то узнает, кто скрывается под маской Убийцы с колодой Таро — жуткого преступника, который орудует в Лондоне. Опубликовать сенсационную новость Стромбелу мешает одно досадное обстоятельство — Джо недавно ушел из жизни.

Чтобы все же довести расследование до конца, журналист-призрак решает отыскать живого сообщника. В итоге помощниками Стромбела становятся американская студентка Сондра Прански (Скарлетт Йоханссон) и странноватый пожилой фокусник по прозвищу Чудини (Вуди Аллен).

Среди других ярких комедий Аллена — фильмы «Энни Холл», «Преступления и проступки», «Римские приключения» и «Фестиваль Рифкина».

Год выхода: 2006

Оригинальное название: Borat: Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan

Режиссер: Ларри Чарльз

Жанр: комедия

Сколько идет: 1 час 24 минуты

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 6.7 и 7.4

В главных ролях: Саша Барон Коэн, Памела Андерсон, Кен Давитян

Британский комик ловко перевоплощается в казахстанского журналиста. Местами абсурдная и очень живая комедия от Саши Барона Коэна. Во многих сценах «Бората» снимались не актеры, а обычные люди, которые не знали, что общаются с загримированным комиком.

Борат Сагдиев (Саша Барон Коэн) — журналист из Казахстана, который приехал в США, чтобы снять документальный фильм, прославляющий эту страну. Вскоре после приезда Борат раскрывает истинную цель приезда: после просмотра «Спасателей Малибу» он влюблен в Памелу Андерсон (играет саму себя) и собирается на ней жениться.

Год выхода: 2007

Оригинальное название: Juno

Режиссер: Джейсон Райтман

Жанр: комедия, драма, мелодрама

Сколько идет: 1 час 36 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.2 и 7.4

В главных ролях: Эллен Пейдж, Майкл Сера, Дженнифер Гарнер, Джейсон Бейтман

Глубокая и чувственная комедия о трудностях раннего материнства. «Оскар» в номинации «Лучший сценарий».

Шестнадцатилетняя Джуно (Эллен Пейдж) внезапно узнает, что беременна. Школьница понимает, что не готова к такой ответственности. После раздумий она отказывается от мыслей об аборте и решает отдать ребенка на усыновление. Вскоре она находит Марка (Джейсон Бэйтман) и Ванессу (Дженнифер Гарнер) — семейную пару, которая идеально подходит на роль приемных родителей.

Параллельно с этим Джуно пытается разобраться в чувствах к Поли (Майкл Сера) — своему поклоннику и отцу будущего ребенка.

«Смерть во время похорон»

Год выхода: 2007

Оригинальное название: Death at a Funeral

Режиссер: Фрэнк Оз

Жанр: комедия

Сколько идет: 1 час 30 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.0 и 7.3

В главных ролях: Мэттью Макфэдиен, Руперт Грейвз, Энди Найман, Крис Маршалл

Британская черная комедия о страшных тайнах одной семьи.

Члены чопорной английской семьи впервые за долгое время собираются вместе. Они должны проводить в последний путь дорогого дядю Эдварда. Родственники встречаются в доме Дэниэла (Мэттью Макфэдьен), сына почившего Эдварда. Дэниэл мечтает поскорее переехать из родительского дома и очень завидует своему брату, живущему в Нью-Йорке.

Когда на похоронах появляется загадочный карлик по имени Питер (Питер Динклейдж), печальная церемония начинает постепенно превращаться в нелепый фарс. Питер раскрывает Дэниэлу грязный секрет, связанный с его отцом, и просит крупную сумму за молчание.

Год выхода: 2007

Оригинальное название: Superbad

Режиссер: Грег Моттола

Жанр: комедия

Сколько идет: 1 час 53 минуты

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 6.9 и 7.6

В главных ролях: Джона Хилл, Майкл Сера, Кристофер Минц-Пласс, Билл Хейдер

Дерзкий и очень смешной фильм о друзьях-подростках, которые проходят через все прелести переходного возраста.

Эван (Майкл Сера) и Сет (Джона Хилл) — два друга-ботаника. Они учатся в старшей школе и мечтают только об одном — хоть раз заняться сексом до выпускного. Когда знакомые девчонки приглашают их на вечеринку, старшеклассники понимают, что это шанс исполнить мечту. Парни обещают достать алкоголь для вечеринки и обращаются за помощью к своему другу Фогелю (Кристофер Минц-Плассе) — у него как раз есть поддельные документы на фамилию МакТрахер.

Год выхода: 2008

Оригинальное название: Tropic Thunder

Режиссер: Бен Стиллер

Жанр: комедийный боевик

Сколько идет: 2 часа 1 минута

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 6.8 и 7.1

В главных ролях: Бен Стиллер, Роберт Дауни младший, Джек Блэк, Джей Барушель

Невероятно дерзкий боевик-пародия, в котором, кажется, нет запретных тем для юмора.

Пятеро актеров отправляются в джунгли, чтобы снять самый крутой боевик про Вьетнамскую войну. В касте суперпроекта — угасающая звезда боевиков (Бен Стиллер), рэпер Альпа Чино (Брэндон Т. Джексон), комик-наркоман (Джек Блэк), молодой актер (Джей Барушель) и пятикратный лауреат «Оскара» (Роберт Дауни младший). Фильм обещает стать настоящим хитом — ради съемок оскароносный Кирк Лазарус даже покрасил кожу в черный цвет.

В разгар съемок фильм лишают финансирования, а съемки замораживают — только вот актерам никто об этом не сообщает. В итоге артисты настолько вживаются в роль, что дают отпор настоящим бандитам, которые орудуют неподалеку от места съемок.

Год выхода: 2008

Оригинальное название: Yes Man

Режиссер: Пейтон Рид

Жанр: комедия

Сколько идет: 1 час 44 минуты

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.8 и 6.8

В главных ролях: Джим Керри, Зои Дешанель, Брэдли Купер, Джон Майкл Хиггинс

Банковский сотрудник Карл Аллен (Джим Керри) ведет скучную жизнь офисного клерка. Жена ушла, работа не приносит удовольствия, а друзья уже оставили надежду расшевелить унылого Карла.

Все меняется, когда Карл посещает семинар лайф-коуча Терренса Бандли (Теренс Стэмп). Тот посвящает Аллена в свою философию: нужно всегда говорить да всем возможностям. Отчаявшийся Карл соглашается на эксперимент — теперь он будет соглашаться на все, даже самые безумные авантюры.

Год выхода: 2008

Оригинальное название: In Bruges

Режиссер: Мартин Макдона

Жанр: криминальная комедия, драма, триллер

Сколько идет: 1 час 47 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.8 и 7.9

В главных ролях: Колин Фаррелл, Брендан Глисон, Рэйф Файнс, Клеманс Поэзи

Киллеры Рэй (Колин Фаррелл) и Кен (Брендан Глисон) провалили важное задание в Лондоне, и теперь им нужно переждать, пока уляжется шумиха. По приказу босса наемники отправляются в бельгийский город Брюгге — здесь надо быть как можно тише и не привлекать к себе лишнего внимания.

Чтобы справиться со скукой, бандиты пытаются придумать себе безобидные развлечения: Рэй флиртует с обаятельной местной жительницей, а Кен изучает старинную архитектуру Брюгге. Спокойствие гангстеров, естественно, оказывается недолгим.

Год выхода: 2009

Оригинальное название: Inglourious Basterds

Режиссер: Квентин Тарантино

Жанр: комедия, боевик, драма

Сколько идет: 2 часа 33 минуты

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.0 и 8.4

В главных ролях: Брэд Питт, Кристоф Вальц, Мелани Лоран, Даниэль Брюль

Безудержный экшен от Квентина Тарантино, который умело издевается над законами военного кино. Колоритные персонажи, изобретательные сцены насилия и очень много крови.

Оккупированная Франция, разгар Второй мировой войны. Лейтенант Альдо Рейн (Брэд Питт) собирает команду американских солдат-евреев, которые должны помочь положить конец власти Третьего рейха. Задача этой группы безумцев — максимально жестоко расправляться с нацистами и пугать армию Гитлера своими эксцентричными выходками.

Год выхода: 2009

Оригинальное название: Zombieland

Режиссер: Рубен Фляйшер

Жанр: комедийный боевик, ужасы

Сколько идет: 1 час 24 минуты

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.4 и 7.5

В главных ролях: Джесси Айзенберг, Вуди Харрельсон, Эмма Стоун, Эбигейл Бреслин

Один из самых смешных фильмов про ужасы зомби-апокалипсиса. Много кровавого экшена, резкий юмор и отличный каст.

Живые мертвецы восстали и захватили США — теперь американские земли называются Zомбилэнд. В разгар апокалипсиса группа выживших пытается добраться до единственной безопасной точки — парка аттракционов «Дикие приключения». Команда состоит из четырех героев: предусмотрительного Коламбуса (Джесси Айзенберг) со своим сводом правил, угрюмого Таллахасси (Вуди Харрельсон) и двух сестер — Вичиты (Эмма Стоун) и Литл-Рок (Эбигейл Бреслин).

Год выхода: 2009

Оригинальное название: The Hangover

Режиссер: Тодд Филлипс

Жанр: комедия

Сколько идет: 1 час 36 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.9 и 7.7

В главных ролях: Брэдли Купер, Эд Хелмс, Зак Галифианакис, Джастин Барта

Сумасшедший микс комедии и детектива, принесший мировую известность Брэдли Куперу и Заку Галифианакису.

Трое друзей — Даг (Джастин Барта), Стю (Эд Хелмс) и Фил (Брэдли Купер) — отправляются в Лас-Вегас. Даг скоро женится, и его вечеринка-мальчишник просто обязана получится незабываемой. На тусовку приглашен и Алан (Зак Галифианакис) — социально неловкий и глуповатый брат невесты.

Вечеринка получается по-настоящему легендарной, правда на утро ее участники почти ничего не помнят. Теперь перепревшим друзьям предстоит по кусочкам восстановить события прошлой ночи, понять, откуда в их гостиничном номере взялся чужой ребенок и живой тигр, а главное — выяснить, куда пропал жених.

Год выхода: 2010

Оригинальное название: Due Date

Режиссер: Тодд Филлипс

Жанр: комедия

Сколько идет: 1 час 35 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.2 и 6.5

В главных ролях: Роберт Дауни младший, Зак Галифианакис, Мишель Монахэн, Джейми Фокс

Комедийное роуд-муви от Тода Филлипса с Заком Галифианакисом и Робертом Дауни младшим. Юмор чуть мягче, чем в «Мальчишнике», а вот атмосфера легкого безумия — на уровне.

Спокойный и продуманный бизнесмен Питер (Роберт Дауни младший) возвращается домой к беременной жене, которая вот-вот родит. В самолете он знакомится с актером-неудачником Итаном Трембле (Зак Галифианакис) — нелепый общительный мужчина собирается на пробы в Голливуд.

По нелепой случайности обоих пассажиров снимают с рейса. К тому же теперь у Питера нет ни денег, ни документов. Единственный способ попасть к жене — объединиться с ненормальным Итаном и проехать через всю страну на машине.

Год выхода: 2010

Оригинальное название: Kick-Ass

Режиссер: Мэттью Вон

Жанр: комедийный боевик, криминальный триллер

Сколько идет: 1 час 57 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 6.9 и 7.6

В главных ролях: Аарон Тейлор-Джонсон, Хлоя Грейс Морец, Николас Кейдж, Марк Стронг

Жесткая супергеройская комедия, которая не уступает нашумевшим «Пацанам» по уровню черного юмора.

Обычный школьник Дэйв Лизевски (Аарон Тейлор-Джонсон) без ума от комиксов про супергероев. Парень решает, что тоже может защищать слабых — он переодевается в нелепый костюм, берет себе псевдоним Пипец и… тут же получает множественные переломы. Пипец не сдается и продолжает борьбу со злом.

Вскоре Дэйв узнает, что помимо него в городе есть и другие супергерои — одиннадцатилетняя Убивашка (Хлоя Грейс Морец), которая крошит врагов мечом, ее отец, бывший полицейский Папаня (Николас Кейдж), и загадочный сын гангстера по кличке Красный Туман (Кристофер Минц-Плассе).

Год выхода: 2011

Оригинальное название: Intouchables

Режиссеры: Оливье Накаш и Эрик Толедано

Жанр: комедия, драма

Сколько идет: 1 час 52 минуты

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.9 и 8.5

В главных ролях: Франсуа Клюзе, Омар Си, Анн Ле Ни, Одри Флеро

Очень теплая и трогательная комедия о столкновении двух противоположных миров. Отдельные сцены из фильма хочется заучить наизусть.

Богатый и саркастичный аристократ Филипп (Франсуа Клюзе) парализован ниже шеи и прикован к инвалидному креслу. Он уже долгое время ищет себе личного помощника, который будет сопровождать и обслуживать его. В итоге выбор Филиппа останавливается на самом неожиданном кандидате: простом парне из трущоб по имени Дрисс (Омар Си). Дерзкий Дрисс недавно вышел из тюрьмы, любит марихуану и мечтает жить на пособие по безработице. Союз чопорного аристократа и его помощника-раздолбая неожиданно идет на пользу им обоим.

«Мы — Миллеры»

Год выхода: 2013

Оригинальное название: We're the Millers

Режиссер: Роусон Маршалл Тербер

Жанр: криминальная комедия

Сколько идет: 1 час 50 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.2 и 7.0

В главных ролях: Джейсон Судейкис, Дженнифер Энистон, Эмма Робертс, Уилл Поултер

Дерзкая комедия с местами грубыми, но очень смешными шутками. Дженнифер Энистон в роли стриптизерши и Джейсон Судейкис в роли наркоторговца-неудачника.

Из-за собственной доброты и наивности мелкий наркоторговец Дэвид Кларк (Джейсон Судейкис) теряет выручку. Теперь он должен своему поставщику крупную сумму. Единственный способ расплатиться с долгами — доставить крупную партию наркотиков из Мексики.

Чтобы не вызывать подозрений, Дэвид решает проехать через всю страну в компании фальшивой семьи. На роль своей жены он нанимает стриптизершу Роуз (Дженнифер Энистон), а на роль детей приглашает робкого соседа Кенни (Уилл Поултер) и дерзкую Кейси (Эмма Робертс). Чтобы не провалить задание, четверо малознакомых людей должны прикинуться образцовой семьей Миллер.

Год выхода: 2014

Оригинальное название: What We Do in the Shadows

Режиссеры: Тайка Вайтити и Джемейн Клемент

Жанр: комедия, фэнтези, мокьюментари

Сколько идет: 1 час 25 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.5 и 7.6

В главных ролях: Джемейн Клемент, Тайка Вайтити, Джонатан Бруг, Стью Рутерфорд

Очаровательная и безумно смешная псевдокументальная комедия от Тайки Вайтити.

Съемочная группа создает документалку о вампирах, живущих в новозеландском городе Веллингтон. Наивный Виаго (Тайка Вайтити), дерзкий Дикон (Джонатан Бруг) и жестокий Владислав (Джемейн Клемент) про прозвищу Тыкающий уже много лет живут под одной крышей. Они ссорятся из-за бытовых вопросов, пытаются справиться с современными технологиями и готовятся к важному событию — традиционному Балу нечисти. Постепенно в истории древних вампиров появляются новые герои: ведьмы, оборотни, кровопийца-новичок и даже обычный парень по имени Стью (Стью Рутерфорд).

Год выхода: 2015

Оригинальное название: Spy

Режиссер: Пол Фиг

Жанр: комедийный боевик

Сколько идет: 1 час 59 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.1 и 7.0

В главных ролях: Мелисса Маккарти, Джейсон Стэйтем, Джуд Лоу, Роуз Бирн

Забавный комедийный боевик с ярким актерским составом.

Сорокалетняя Сьюзан Купер (Мелисса Маккарти) уже давно работает в ЦРУ. Правда, до серьезных заданий полную и неловкую Сьюзан не допускают — женщина сидит в офисе и дистанционно помогает напарнику, обаятельному супершпиону Брэдли Файну (Джуд Лоу).

Во время одного из заданий Файн случайно расправляется с оружейным бароном, который владеет портативной ядерной бомбой. Теперь делами отца заправляет дочь барона — избалованная Рейна Боярова (Роуз Бирн). Злодейке известны личности всех ведущих спецагентов, поэтому заниматься ее поисками должен кто-то неприметный. Тут в игру включается Сьюзан — к этой секретной миссии она готовилась всю жизнь.

«7 дней в аду»

Год выхода: 2015

Оригинальное название: 7 Days in Hell

Режиссер: Джейк Шиманьски

Жанр: комедия, спортивная драма

Сколько идет: 42 минуты

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 6.9 и 7.1

В главных ролях: Энди Сэмберг, Кит Харингтон, Фред Армисен, Дэвид Копперфилд

Сумасшедшее мокьюментари, ловко балансирующее на грани серьезной спортивной драмы и абсурдного фарса. В роли заклятых врагов-теннисистов — Энди Сэмберг и Кит Харингтон.

«Правдивая» история самого длинного теннисного турнира в истории. 2001 год, Уимблдон. Всеобщий фаворит, сдержанный и правильный во всем британец Чарльз Пул (Кит Харингтон) готовится к противостоянию с эксцентричным американцем Аароном Уильямсом (Энди Сэмберг), который только недавно вернулся в большой спорт.

В итоге легендарный матч между Пулом и Уильямсом продлился семь дней. К счастью, документалисты успели во всех деталях запечатлеть то, что происходило за пределами теннисного корта на протяжении этой безумной недели.

Год выхода: 2016

Оригинальное название: The Nice Guys

Режиссер: Шейн Блэк

Жанр: криминальная комедия, боевик

Сколько идет: 1 час 55 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.3 и 7.4

В главных ролях: Райан Гослинг, Ким Бейсингер, Рассел Кроу, Энгаури Райс

Одна из самых остроумных экшн-комедий XXI века. Микс старомодного детектива и обаятельного бадди-муви.

США, конец семидесятых. Частный детектив Холланд Марч (Райан Гослинг) должен отыскать пропавшую девушку. Вскоре он узнает, что похитителя ищет еще один человек — суровый наемник Джексон Хили (Рассел Кроу).

Марч и Хили невольно становятся напарниками и начинают погружение в преступный мир Лос-Анджелеса. Постепенно брутальный костолом и детектив-остряк понимают, что за обычным делом о похищении скрывается настоящий политический заговор.

«Достать ножи»

Год выхода: 2019

Оригинальное название: Knives Out

Режиссер: Райан Джонсон

Жанр: детектив, криминальная комедия, драма

Сколько идет: 2 часа 10 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.2 и 7.9

В главных ролях: Дэниэл Крэйг, Ана де Армас, Крис Эванс, Джейми Ли Кертис

Криминальная комедия с Дэниэлом Крейгом в роли обаятельного сыщика. Обилие юмора не мешает детективной части сюжета — за линией расследования по-настоящему интересно следить.

Популярный писатель Харлан Тромби (Кристофер Пламмер) уходит из жизни на следующий день после празднования своего 85-летия. У полиции нет сомнений в том, что Тромби совершил самоубийство, а вот частный детектив Бенуа Блан (Дэниэл Крейг) уверен, что эта история не так проста, как кажется.

Неизвестный нанял Блана, чтобы отыскать убийцу мистера Тромби — под подозрение попадают все члены большой и шумной семьи писателя. Раскрыть дело детективу помогает медсестра покойного (Ана де Армас), которая физически не способна лгать.

«Лулу и Бриггс»

Год выхода: 2021

Оригинальное название: Dog

Режиссеры: Рид Кэролин и Ченнинг Татум

Жанр: приключенческая комедия, драма

Сколько идет: 1 час 41 минута

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.4 и 6.5

В главных ролях: Ченнинг Татум, Итан Сапли, Кевин Нэш, К’Орианка Килчер

Доброе роуд-муви и первый режиссерский опыт в карьере Ченнинга Татума.

После серьезной травмы головы морской пехотинец Джексон Бриггс (Ченнинг Татум) не может устроиться на военную службу. Одно задание Бриггсу получить все же удается: его просят доставить овчарку Лулу на похороны солдата, который когда-то был ее хозяином. Травмированная военной службой собака не может лететь на самолете, поэтому Бриггсу приходится везти Лулу на машине через всю страну.