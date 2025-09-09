Появился трейлер мистического роуд-муви «Ветер»

Опубликован трейлер мистического роуд-муви "Ветер", который выйдет в российских прокат 6 ноября.

© Российская Газета

Сюжет разворачивается в уцелевшей после войны и развала страны станице. Дома у главных героев Кати и Ивана заканчиваются и продукты, и деньги. Рыбак Иван Морозов оставляет дома жену Катю и отправляется в пусть к морю, чтобы привезти гостинцы. Случайно он встречает попутчика Сергея Волкова, с которым обсуждает конец света, жизнь и смерть. Им предстоит пройти по чудесному "русскому ненастью" и сделать страшный выбор.

В основе картины - сценарий Петра Луцика и Алексея Саморядова, написанный еще в 1996 году. Их тандем известен по фильмам "Дюба-Дюба", "Дети чугунных богов", "Окраине" и другим.

Главные роли в ленте исполнили Даниил Феофанов, Серафима Гощанская, Олег Васильков, Николай Чиндяйкин, Илья Исаев и другие.