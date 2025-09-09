«Новая волна» Ричарда Линклейтера: выйдет ли фильм в России

"Новая волна" Ричарда Линклейтера получила новый трейлер, фильм выйдет в России
Netflix поделился очередным трейлером (18+) фильма Ричарда Линклейтера "Новая волна" (Nouvelle Vague) - вдохновенного посвящения выдающемуся режиссеру Жан-Люку Годару и одноименному киножанру.
Действие картины, снятой на французском языке и в чёрно-белой эстетике, разворачивается в 1959 году в Париже и сосредоточено на съемках культовой ленты "На последнем дыхании".
В сюжете фигурируют Франсуа Трюффо, Клод Шаброль, Жан Кокто, Робер Брессон, Аньес Варда и другие ключевые фигуры французской культуры того времени.
Главные роли исполнили Гийом Марбек, Обри Дюллен и Зои Дойч.
Премьера "Новой волны" состоялась в рамках основного конкурса Каннского фестиваля, где картина была удостоена 11-минутной овации.
В американский прокат фильм выйдет 31 октября, 14 ноября он будет доступен на стриминге. Российские показы стартуют 6 ноября.