«Новая волна» Ричарда Линклейтера: выйдет ли фильм в России

Netflix поделился очередным трейлером (18+) фильма Ричарда Линклейтера "Новая волна" (Nouvelle Vague) - вдохновенного посвящения выдающемуся режиссеру Жан-Люку Годару и одноименному киножанру.

© Российская Газета

Действие картины, снятой на французском языке и в чёрно-белой эстетике, разворачивается в 1959 году в Париже и сосредоточено на съемках культовой ленты "На последнем дыхании".

В сюжете фигурируют Франсуа Трюффо, Клод Шаброль, Жан Кокто, Робер Брессон, Аньес Варда и другие ключевые фигуры французской культуры того времени.

Главные роли исполнили Гийом Марбек, Обри Дюллен и Зои Дойч.

Премьера "Новой волны" состоялась в рамках основного конкурса Каннского фестиваля, где картина была удостоена 11-минутной овации.

В американский прокат фильм выйдет 31 октября, 14 ноября он будет доступен на стриминге. Российские показы стартуют 6 ноября.