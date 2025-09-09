Появились кадры криминального триллера «Лакомый кусок» с Мэттом Деймоном и Беном Аффлеком
Журнал GQ опубликовал новые кадры фильма «Лакомый кусок» (The Rip), премьера которого намечена на 16 января 2026 года. Главные роли исполнят Мэтт Деймон и Бен Аффлек, работающие вместе не одно десятилетие.
Сюжет расскажет о группе полицейских из Майами — они находят тайник с миллионами долларов наличных, и решают присвоить деньги себе. Однако, как часто бывает в таких случаях, о находке узнают слишком много лишних людей.
Помимо Деймона и Аффлека, в «Лакомом куске» снялись Тейяна Тейлор, Нестор Карбонелл и Саша Калле. Режиссёром выступает Джо Карнахан, ранее известный по фильмам «День курка» и «Команда "А"».
Кадры фильма «Лакомый кусок
© GQ
© GQ
© GQ