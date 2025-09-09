Опубликован трейлер третьего сезона аниме «Семья шпиона»

Студия TOHO представила новый трейлер третьего сезона аниме «Семьи шпиона». Премьера новых эпизодов аниме состоится в конце года, первая серия выйдет 4 октября.

<img class="" src="https://news.store.rambler.ru/img/075b7831e43efa12f866fe025019f1ea"/>

Видео доступно в группе Шикимори во «Вконтакте». Права на видео принадлежат TOHO.

Семья шпиона» рассказывает про тайного агента, который из-за нового задания вынужден завести фиктивную семью. Герой не подозревает, что его новые «родственники» тоже имеют секреты: жена работает киллером, дочь умеет читать мысли, а пёс может видеть будущее.

Первый сезон вышел в 2022 году и стал лучшим тайтлом осени, а второй — через год. После этого вышел полнометражный фильм «Семья шпиона: Код белый».