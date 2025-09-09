HBO выпустит сериал по фильму ужасов «Заклятие»

Warner Bros. запустила работу над сериалом по культовой серии хорроров «Заклятие». Об этом сообщает издание Variety со ссылкой на компанию HBO, которая и займётся производством шоу.

Никаких деталей у проекта пока нет. Известно лишь, что за него отвечает Нэнси Вон, сценаристка «Джессики Джонс» и «Сверхъестественного». Первые слухи о существовании проекта появились ещё в 2023 году, однако лишь недавно всё сдвинулось с мёртвой точки. Даты выхода у шоу пока нет.

Новости о создании сериала по «Заклятию» появились сразу после сверхуспешного дебютного уикенда фильма «Заклятие: Последний обряд.» Лента собрала за первые выходные $ 194 млн и показала рекордный запуск в истории фильмов ужасов.