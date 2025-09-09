Покажут ли в России хоррор «Песочный человек»

Кинопрокатная компания World Pictures поделилась трейлером фильма ужасов "Песочный человек" ("Глаз за глаз" / Eye for an Eye, 18+). Российская премьера картины состоится 16 октября.

Девушка из Нью-Йорка теряет родителей и вынужденно переезжает в провинциальный городок, сталкивается с местной легендой о Песочном человеке - мистическом существе, приходящем во снах, чтобы наказать людей, совершивших дурные поступки.

Сюжет картины был основан на графическом романе Mr. Sandman Элисы Виктории, также ставшей соавтором сценария вместе с Майклом Талли ("Не выходи из дома").

Роли в фильме исполнили Уитни Пик ("Леденящие душу приключения Сабрины"), С. Ипейта Меркерсон ("Терминатор 2: Судный день"), Финн Беннетт ("Настоящий детектив"), Голда Рошевель ("Дюна"), Карсон Минниар ("Роковой патруль"), Бен Бладон ("Озарк") и Винн Райхерт ("Тёмные воды").

Режиссер - Колин Тилли, ранее поставивший ряд примечательных музыкальных клипов для Рианны, Бритни Спирс и Джастина Тимберлейка. Продюсер - Тим Хэдингтон ("Смерть Единорога", "Одно целое", "Всё везде и сразу").

Рейтинг "свежести" фильма на сайте Rotten Tomatoes составляет 92%.