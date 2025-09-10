Кинопарк «Москино»: как пустырь превратился в центр киноиндустрии

Настоящая магия кино - по будням кинопарк в Краснопахорском районе съемочная площадка, а в выходные - туристический город кино. Корреспонденты "РГ" застали его во время празднования первого дня рождения и увидели, как всего за год пустырь превратился в центр киноиндустрии.

© Российская Газета

Рейхстаг здесь заметен с ЦКАД у деревни Шахово. Обгоравший и полуразрушенный. Всего на треть меньше оригинала, на колоннах следы от пуль... Внутри не пустота, как принято в декорациях, а большой зал, в котором трудятся строители и художники. Им предстоит установить колонны, восемь статуй императоров, разбитый стеклянный купол. Словом, создать копию Рейхстага для съемок нового художественного фильма "Знамя Победы". Основатель студии "Военфильм" кинорежиссер, продюсер Игорь Угольников планирует начать работу над ним уже весной

Планы у него грандиозные: в трейлере фильма штурм здания советскими войсками и водружение на куполе Знамени Победы. В успехе он не сомневается. Его спектакль, показанный к 80-летию Победы в мае на этом самом месте, имел невероятный успех. "Теперь каждый год в мае будем штурмовать Рейхстаг", - пообещал режиссер.

Королевскую площадь перед зданием дополнят рытвины от танковых мин. И все по-настоящему, не с помощью современных компьютерных спецэффектов.

"Достоверность превыше всего, зрители чувствуют фальшь, поэтому мы создаем такие декорации. А снимаются у нас танки, которые реально штурмовали Берлин", - добавил Угольников.

Работа кипит и по соседству. Тут возвышается средневековая крепость, а рядом европейский городок. Весной Угольников обещает поставить тут большую оперу для москвичей и гостей города. Зрители будут входить в крепость по мосту через большие ворота. Европейский городок тоже вырисовывается. Черепичные крыши, на окнах пока не хватает карнизов, а под ногами нет еще брусчатки, но все-таки легко узнать улочки Праги, Варшавы, Риги и Таллина.

"Планирую снять сказку "Город мастеров", и еще одну - рыцарскую. Развернуться есть где, можно снимать и крупный план, и сверху, и заходить внутрь зданий, так как здесь будут созданы интерьеры, например венское кафе, и обставлены обычные дома. Все это строится на десятилетия вперед", - продолжает Угольников.

Раньше, по его словам, кинематографисты приезжали на съемки со своим караваном трейлеров, теперь снимают все в одном месте. Каждая декорация после проекта не умирает. "Мы знаем, кто придет после нас, и думаем, как построить работу, чтобы было удобно и коллегам. Через пару лет здесь реально снимать 80 процентов российского кино", - отмечает Угольников.

Еще одна масштабная декорация выросла под сериал "Порода" продюсера Сергея Жигунова. Сюжет разворачивается вокруг семьи в Донбассе и охватывает события с 1918 по 1954 год. Съемки сериала идут больше года, и уже через несколько дней картина будет готова. Снимали ее в Каменск-Шахтинском, в Шаховской, Медыне и кинопарке. "Это город Львов, тут есть узнаваемые здания - Политехнический университет, оперный театр, ратуша, трамвайные линии, по которым ходит трамвай, - показал режиссер декорации. - В Москве или Санкт-Петербурге похожих мест нет, их можно было бы найти, например, в чешском Брно, но там сейчас нет возможности проводить съемки. Раньше мы туда ездили, но это было очень дорого".

Еще под сериал построили угольную шахту с подъемником. Артистов должно в ней засыпать. И, вуаля: черный пенопласт летит на людей, на экране - пыль, грохот, а в жизни все целы и невредимы. В кино, по словам Жигунова, много хитрости. Например, чтобы на искусственной площади появились птицы, артисты до съемок рассыпают зерно, а еще многие занимаются цветоводством, чтобы в кадре появились растения.

Всего в кинопарке построены 34 натурные площадки и шесть съемочных павильонов. Чтобы понять, много это или мало, достаточно представить Брестскую крепость в натуральную величину, небольшой европейский городок или Тверскую улицу, которая тоже есть среди декораций. "В прошлом году здесь было снято 83 проекта, в этом году - уже более 50. За год кинопарк посетили более 500 тысяч человек", - отметила начальник управления по событийному маркетингу АНО "Кинопарк" Ситора Даргель.