Появились новые кадры фильма «Иллюзия обмана 3»

Чемпионат.com

Издание Entertainment Weekly опубликовало свежие кадры фильма «Иллюзия обмана 3». На них можно увидеть всю разношёрстную компанию главных героев.

Новые кадры

© Entertainment Weekly
Будущая лента продолжит историю знаменитых «Всадников», которые обучают новую команду фокусников. Они вновь продемонстрируют миру «головокружительные трюки, магию и превращения, каких ещё не видел мир».

К своим ролям в фильме вернулись Джесси Айзенберг (Джей Дэниел Атлас), Вуди Харрельсон (Меррит Маккинни) и Морган Фриман (Таддеуш Брэдли). Режиссёром ленты выступил Рубен Фляйшер («Веном», «Анчартед: На картах не значится»).

Картина про знаменитую команду фокусников официально выйдет в стране 13 ноября.