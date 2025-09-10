Хоррор от лица собаки «Хороший мальчик» получил новый постер

Кинокомпания IFC Films опубликовала новый постер фильма «Хороший мальчик». Это хоррор от лица собаки, что и делает его необычным.

Свежий постер

«Хороший мальчик» расскажет о псе по кличке Инди, который переезжает на одинокую ферму вместе со своим хозяином. Однажды он начинает видеть призраков и другие сверхъестественные явления, которые угрожают владельцу питомца Тоду. Теперь Инди предстоит самостоятельно сразиться со злом, чтобы спасти свою семью.

Главные роли в ленте исполнили Ларри Фессенден, Стюарт Рудин и сам пёс Инди. Режиссёром «Хорошего мальчика» выступил Бен Леонберг.

В России картина выйдет официально 3 октября.