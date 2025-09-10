Фильм «Кремлевский волшебник» хотят выпустить в России

По данным издания РИА Новости, фильм «Кремлёвский волшебник» про Владимира Путина планируют выпустить в официальный российский прокат. Свои источники издание не называет.

Как выяснил корреспондент РИА Новости, к премьере готовятся несколько кинотеатров. При этом дата выхода фильма в прокат не уточняется.

«Кремлёвский волшебник» основан на одноимённом бестселлере Джулиано да Эмполи. Роль президента России исполнил актёр Джуд Лоу. Вадима Баранова, вымышленного советника Путина, сыграл Пол дано. Режиссёром выступил Оливье Ассайас.

Премьера картины состоялась на кинофестивале в Венеции. В прокат фильм выйдет в начале 2026 года.