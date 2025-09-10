Премьера сериала Кончаловского «Хроники русской революции» состоится в октябре

Уже в октябре зрителей ждет премьера 16-серийного киноромана Андрея Кончаловского "Хроники русской революции" с Юрой Борисовым в главной роли. Евгений Ткачук сыграет в сериале Ленина. Сериалы выйдут в онлайн-кинотеатре START и на телеканале "Россия".

Новый проект стал самой масштабной работой кинорежиссера. Действие охватывает период с 1905 по 1924 год, сценарий написан на документальной основе. Внимание режиссера сосредоточено на человеческих судьбах, пересекающихся в один из переломных моментов истории России. В "Хрониках русской революции" множество известных персонажей, в общей сложности более 150 - от Распутина, Гапона и Троцкого до Горького, Блока и Мейерхольда, от Матильды Кшесинской до Инессы Арманд, от министров и великих князей до воров-налетчиков и британских шпионов.

Юра Борисов сыграл главного героя Михаила Прохорова, офицера охранного отделения, который пытается распутать клубок заговоров. А центральную женскую роль Ариадны, светской дамы и революционерки, исполнила Юлия Высоцкая. Среди основных действующих лиц - император Николай II (Никита Ефремов), вождь революции Владимир Ленин (Евгений Ткачук), Иосиф Сталин (Тимофей Окроев).

Вот что рассказали о новом киноромане его автор и актеры:

Андрей Кончаловский, режиссер:

"Этот фильм - попытка что-то понять про Россию, про тех, кто двигал революцию, про тех, кого она смела. И те, и другие имели право быть неправыми. Мне очень важно, чтобы исторические личности в этой картине вызывали эмоциональный отклик: не император или Ленин, как вождь и трибун, а просто люди со слабостями, с претензиями, с надеждами. Но это нелегко, потому что существуют шаблоны, стереотипы, архетипы. Я недаром назвал наш сериал "Хроники русской революции", ибо "хроники" - это описание каждодневных событий, которые могут не иметь большого значения, когда они вырваны из контекста. Но когда эти малозначимые вещи выстроены в цепь, то они начинают приобретать важное, иногда роковое значение".

Юра Борисов, актер:

"Моего персонажа зовут Михаил Прохоров. Он офицер, служит стране, живет ради страны. Когда мир, в котором он вырос и сформировался, начинает рушиться, одновременно рушится и его внутренний мир. И мой герой абсолютно не понимает, что ему со всем этим делать. "Хроники русской революции" - самый длинный проект в моей жизни. Я очень переживал браться за него, потому что не понимал, как можно удержать все это в голове одновременно. Но потом мы встретились с Андреем Сергеевичем, я ему говорю: "Я не знаю, как это возможно сделать!". А он в ответ смеется: "Я и сам не знаю, потому и делаю". И мы отправились в это крутое путешествие вместе".

Евгений Ткачук, актер: