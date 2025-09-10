Фонд кино: доля отечественных фильмов в российском прокате составляет 80%

Доля отечественных фильмов в прокате в России на сегодняшний день составляет 80%, размер кинорынка вырос после ухода голливудских фильмов. Об этом в интервью ТАСС в преддверии XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур рассказал исполнительный директор Фонда кино Федор Соснов, курирующий секцию "Кино".

© РИА Новости

"Как мы знаем, в 2022 году основные голливудские студии ограничили поставку контента на российский рынок. Сделано это было с недружественными намерениями и с целью обрушения нашего национального кинорынка, поскольку до их ухода 70% репертуара в кинотеатрах принадлежало Голливуду. Сегодня доля российских фильмов - 80%, а сам размер рынка больше, чем до ухода голливудских картин", - рассказал Соснов.

По его словам, российский кинематограф доминирует во всех средах дистрибуции - российские ленты доминируют также в онлайн-кинотеатрах, на телеканалах и даже в пиратском сегменте. Кроме того, изменились и привычки зрителей.

"На протяжении длительного временного периода российский кинематограф шел за трендами, которые формировал Голливуд. Поскольку национальное кино всегда занимало меньшую долю по сравнению с иностранным, именно зарубежный кинематограф стал определяющим фактором в формировании привычек зрителей, а также в установлении моделей потребления и способов передачи смыслов и ценностей. Теперь на рынке доминирует российский кинематограф, и это новые возможности по созданию новых форм, художественных подходов, подходов к дистрибуции, к зрителю, которые нам нужно использовать", - добавил он.

Соснов также отметил, что сегодня 70% аудитории кинотеатров младше 25 лет. "Это значит, что сегодня молодежь формируется за просмотром нашего кинематографа. От того, как мы подойдем к этому вызову, будет зависеть, какое кино будут смотреть не только это поколение, но и следующее, о каких фильмах современные молодые родители будут рассказывать как о фильмах своей юности. И упустить эту возможность, конечно, нельзя", - резюмировал он.

О форуме

XI Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур пройдет с 10 по 13 сентября. Тема форума в этом году - "Возвращение к культуре - новые возможности". Гостями и участниками форума станут деятели мировой культуры: режиссеры, артисты, художники, писатели, музыканты, ученые и предприниматели. Всего на форуме выступят более 400 спикеров из России и зарубежных стран. В рамках деловой программы запланировано 11 тематических секций, включая новую - "Художественное образование".

Форум проводится с 2012 года. Президент РФ Владимир Путин несколько раз принимал участие в его работе. Глава государства обращал внимание на миротворческую миссию культуры, которая сближает народы, вопреки политическим разногласиям или экономическим трудностям, несет людям высокие ценности гуманизма, равноправия и взаимного уважения.