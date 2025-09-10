«Лучшие фильмы никто не видит!»: Певцов призвал к госконтролю кинопроката

Дмитрий Певцов заявил НСН, что редкие хорошие российские фильмы сегодня не доходят до широкого зрителя по вине кинотеатров. Государство должно иметь возможность влиять на кинопрокат, иначе действительно хорошее современное российское кино не дойдет до широкого зрителя, сказал в беседе с НСН народный артист России и депутат Госдумы Дмитрий Певцов.

Согласно опросу ВЦИОМ, каждый третий россиянин считает, что душу России отражает историческое и военное кино. В списке ключевых для национальной идентичности советских киногероев респонденты назвали Штирлица из «Семнадцати мгновений весны», персонажей картин «В бой идут одни старики», «Они сражались за Родину», «Офицеры» и «Любовь и голуби». Среди героев из российского кино выбрали Данилу Багрова из «Брата», Екатерину Великую и Последнего богатыря.

Певцов допустил, что лучше всего национальный менталитет отражает именно советское кино.

«Я мог бы назвать больше двух десятков советских фильмов, которые отражают наш менталитет. Начиная с детских мультфильмов, заканчивая фильмами Станислава Ростоцкого, Элема Климова, Ларисы Шепитько. Удивительно, но именно в советское время в рамках жестокой цензуры и профессиональной редактуры появлялись кинематографические шедевры, которых мы пока в свободном российском кино почти не видим. Достаточно спросить себя: "Хотя бы одна-две песни из современного российского кинематографа ушла в народ?". Ответ будет однозначным: нет, ни одна песня не стала народной. Из советского кино огромное количество песен ушло в народ. Советский кинематограф действительно выражал нашу народную ментальность», - сказал он.

Собеседник НСН также подметил, что редкие хорошие современные российские фильмы не доходят до зрителя. По его словам, кинотеатры не заинтересованы в прокате таких проектов, и переломить тенденцию может только вмешательство государства.

«Слава богу, жемчужинки появляются. Мне лично нравится сериал "Ликвидация". Есть хороший фильм Эдуарда Боякова "Русский крест", который почти никто не видел. Я считаю, что его нужно смотреть всей страной в кинотеатрах. Есть детский фильм, который поставила Анна Чернакова, "Катя-Катя". Это хорошее кино для детей, которое тоже почти никто не видел. Наш прокат сегодня работает сам для себя, как частная компания, он не заинтересован и не ангажирован государством, чтобы показывать то, что нужно. Я считаю, государству должно быть доступно 30-50% сеансов для показа нужных фильмов в приказном порядке. Пока производство и прокат напрочь оторваны, лучшие фильмы никто не видит», - заявил Певцов.

