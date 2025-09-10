Сериал «Олдскул» за первую неделю посмотрели 10 миллионов человек

Премьера комедийного сериала "Олдскул" в главной роли с Марией Ароновой состоялась 1 сентября в онлайн-кинотеатрах PREMIER и START.

За первую неделю совокупное количество просмотров проекта превысило рекордные 10 миллионов. На сегодняшний день зрителям доступны 7 серий проекта.

Режиссер сериала "Олдскул", Александр Жигалкин, объясняет успех сериала смешным, жизненным, в стилистике мокьюментари сценарием и фантастическими артистами, во главе которых - Мария Аронова.

По сюжету Мария Павловна Трифонова (Мария Аронова) - последний обладатель звания "Учитель года СССР", настоящая "олдскульная" преподавательница математики из советской школы. На ее уроках дети сидят ровно, не достают телефоны и боятся лишний раз чихнуть. Но жизнь меняется, и Трифонова оказывается на новом месте работы - в элитной школе. Такой современный мир незнаком "олдскульной" математичке, в этом учебном заведении царит свобода и технологии, а учить предстоит избалованных детей богатеев.

Однако Мария Павловна приходит туда ради шанса наладить отношения с единственной внучкой, с которой она много лет не виделась из-за конфликта с дочерью. Теперь классической советской учительнице предстоит привить любовь к математике современному поколению и наладить отношения с самыми близкими людьми.

В ролях: Мария Аронова, Ефим Шифрин, Роман Маякин, Игорь Хрипунов, Анастасия Имамова, Надежда Жарычева, Павел Савинков, Евгений Михеев, Анастасия Кипина, Дэниел Барнс, Андрей Карако и другие.