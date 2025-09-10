Фильм о легендарном разведчике Судоплатове посмотрели миллионы зрителей

Документальный фильм "Судоплатов. Хроники тайной войны глазами очевидца", который вышел на РЕН ТВ 6 сентября, посмотрели свыше 5,4 млн зрителей, сообщает пресс-служба телеканала.

В основу картины, которая содержит элементы игрового кино, легло последнее интервью Павла Анатольевича.

Судоплатов, известный ликвидацией украинского нациста Евгения Коновальца, а также организацией ликвидации Романа Шухевича и Льва Троцкого, рассказал в нем о важнейших операциях советской разведки.

Павел Судоплатов умер в 1996 году в возрасте 89 лет.